पटना में मतदान बढ़ाने की अनोखी पहल: मेहंदी-रंगोली से जागरूकता, 12 अक्टूबर को साइकिल रैली

जागरण संवाददाता, पटना। मतदान प्रतिशत बढ़ाने लिए जिला प्रशासन तमाम कोशिशें कर रहा है। इस सिलसिले में शुक्रवार को मेहंदी और रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गयी।

महिलाओं ने मेहंदी रचाकर लोगों से मतदान में बढ़चढ़ कर हिस्सा लेने को प्रेरित किया। इस बार लक्ष्य विधानसभा चुनाव में 66 प्रतिशत या इससे अधिक मतदान कराना है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम डा. त्यागराजन एसएम के निर्देश पर 20 विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों को इस काम में लगाया गया है।

शुक्रवार को विभिन्न प्रखंडों में पौधारोपण, मेहंदी प्रतियोगिता, रंगोली बनाने समेत कई गतिविधियां आयोजित कर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया गया।

डीएम ने बताया कि इसी क्रम में 12 अक्टूबर (रविवार) को एक साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। यह रैली स्वीप कोषांग के बैनर तले आयोजित की जाएगी।

सुबह छह बजे जेपी गंगापथ के रोटरी गोलंबर से शुरु होकर यह नौ किलोमीटर दूर कृष्णा घाट पर समाप्त होगी। रैली में सैकड़ों साइकिलिस्ट, युवाओं, महिलाओं, दिव्यांग, एनसीसी-एनएसएस कैडेट्स, छात्र-छात्राएं, सरकारी कर्मी व सिविल सोसायटी के प्रतिनिधि भाग लेंगे।

इसमें सबसे अधिक संख्या उन युवाओं की होगी जो पहली बार मतदाता बन रहे हैं। इसका उद्देश्य सभी वर्गों के मतदाताओं, विशेषकर नए मतदाताओं, महिलाओं, युवाओं व दिव्यांगजनों को मतदान के प्रति जागरूक करना है ताकि वे लोकतंत्र को सशक्त बनाने में अपनी जिम्मेदारी निभा सकें।