Bihar Election Result 2025: मतगणना टेबल तक कोई नहीं ले जा सकेगा मोबाइल, CCTV की रहेगी नजर
पटना में 14 नवंबर को होने वाली मतगणना की तैयारियों को लेकर डीएम और एसएसपी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, मोबाइल फोन ले जाने पर रोक रहेगी और पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी की निगरानी में होगी। अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष मतगणना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
जागरण संवाददाता, पटना। जिला निर्वाची पदाधिकारी सह डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम, एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने सोमवार को जिला प्रशासन व पुलिस विभाग के तमाम वरीय पदाधिकारियों के साथ 14 नवंबर को होने वाली मतगणना की तैयारियों की समीक्षा की। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप मतगणना की तैयारी करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है।
डीएम ने बताया कि मतगणना केंद्र की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त प्रोटोकाल तय किए हैं। मतगणना स्थल पर कोई भी व्यक्ति मोबाइल फोन लेकर नहीं जा सकेगा।
पूरी मतगणना प्रक्रिया की सीसीटीवी कैमरों और वीडियोग्राफी के माध्यम से निगरानी की जाएगी, हालांकि जहां मतगणना होगी उसका सीधा प्रसारण नहीं किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने सभी निर्वाची पदाधिकारियों, मतगणना पर्यवेक्षकों, माइक्रो ऑब्जर्वरों और सहायकों से कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त और पारदर्शी मतगणना कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है।
डीएम ने बताया कि मतगणना दिवस पर हजारों की संख्या में अधिकारी, कर्मचारी, प्रत्याशी और उनके प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे, इसलिए सुचारू यातायात, भीड़-प्रबंधन, विद्युत आपूर्ति, अग्निशमन, चिकित्सीय सहायता और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नियंत्रण कक्ष सक्रिय रहेगा और हर मतगणना टेबल पर पर्यवेक्षक, सहायक और माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात रहेंगे।
उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि निर्वाचन कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी पाए जाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंन कहा कि छह मास्टर ट्रेनर सभी कर्मचारियों को मतगणना प्रक्रिया के सभी तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं की बारीकियाें का व्यवहारिक ज्ञान करके सिखा रहे हैं। प्रशिक्षण इसीलिए दिया जा रहा है, ताकि आप सभी त्रुटिरहित तरीके से आयोग के निदेशों का अनुपालन करते हुए अपने दायित्वों का तत्परतापूर्वक निर्वहन कर सकें।
जिलाधिकारी ने विभिन्न काउंटर, मतगणना कक्षों, बैरिकेडिंग, हेल्पडेस्क, ड्राप गेट इत्यादि की तैयारी की समीक्षा की व आवश्यक निर्देश दिए।
