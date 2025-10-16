Language
    Bihar Election 2025: छठे दिन पटना की 14 सीटों पर 23 लोगों ने किया नामांकन, दीघा में सबसे ज्यादा चार लोगों ने भरा पर्चा

    By Jai Shankar Bihari Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 05:05 AM (IST)

    पटना में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन जारी है। बुधवार को जिले की 14 सीटों पर 23 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा। दीघा में सबसे अधिक चार नामांकन हुए, जिनमें भाजपा के संजीव चौरसिया और भाकपा माले की दिव्या गौतम शामिल हैं। फुलवारी में जदयू के श्याम रजक ने नामांकन किया। मनेर से राजद के भाई बीरेंद्र ने भी पर्चा दाखिल किया। बिक्रम से कांग्रेस प्रत्याशी अनिल कुमार समय पर नहीं पहुंच सके।

    छठे दिन पटना की 14 सीटों पर 23 लोगों ने भरा नामांकन पत्र

    जागरण संवाददाता, पटना। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनने के लिए अब दो दिन ही बचे हैं। शुक्रवार की शाम तीन बजे के बाद नामांकन नहीं हो सकेगा। इस क्रम में बुधवार को जिले की सभी 14 सीटों पर कुल 23 लोगों ने पर्चे दाखिल किए। सबसे अधिक चार लोगों ने दीघा में नामांकन किया।

    इसमें राजग से भाजपा के संजीव चौरसिया, जन सुराज से रितेश रंजन सिंह (बिट्टू सिंह) , महागठबंधन से भाकपा माले की दिव्या गौतम प्रमुख रहे। वहीं फुलवारी में राजग से जदयू के श्याम रजक समेत तीन लोगों ने नामांकन कराया। कुम्हरार से जन सुराज के केसी सिन्हा समेत तीन, पालीगंज से भी तीन नामांकन कराए गए।

    मसौढ़ी से दो नामांकन पत्र दाखिल हुए इसमें जदयू के अरुण मांझी प्रमुख हैं। इसके अलावा बांकीपुर व मनेर से भी दो-दो नामांकन किए गए। मनेर से राजद के भाई बीरेंद्र ने पर्चा दाखिल किया। बाढ़, बख्तियारपुर, पटनासाहिब, फतुहा से राजद के डॉ. रामानंद यादव ने नामांकन कराया। बिक्रम से कांग्रेस प्रत्याशी अनिल कुमार देर से पहुंचने के कारण नामांकन दाखिल नहीं कर सके।