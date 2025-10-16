Bihar Election 2025: छठे दिन पटना की 14 सीटों पर 23 लोगों ने किया नामांकन, दीघा में सबसे ज्यादा चार लोगों ने भरा पर्चा

जागरण संवाददाता, पटना। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनने के लिए अब दो दिन ही बचे हैं। शुक्रवार की शाम तीन बजे के बाद नामांकन नहीं हो सकेगा। इस क्रम में बुधवार को जिले की सभी 14 सीटों पर कुल 23 लोगों ने पर्चे दाखिल किए। सबसे अधिक चार लोगों ने दीघा में नामांकन किया।

इसमें राजग से भाजपा के संजीव चौरसिया, जन सुराज से रितेश रंजन सिंह (बिट्टू सिंह) , महागठबंधन से भाकपा माले की दिव्या गौतम प्रमुख रहे। वहीं फुलवारी में राजग से जदयू के श्याम रजक समेत तीन लोगों ने नामांकन कराया। कुम्हरार से जन सुराज के केसी सिन्हा समेत तीन, पालीगंज से भी तीन नामांकन कराए गए।