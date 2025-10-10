बिहार चुनाव 2025: पटना में नामांकन शुरू, सुरक्षा कड़ी

जागरण संवाददाता, पटना। विधानसभा चुनाव के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो रही है। जिले की सभी 14 विधानसभा सीटों पर सुबह 11 से दोपहर बाद तीन बजे तक नामांकन पत्र भरा जा सकता है। समाहरणालय के अलावा पटना सिटी, दानापुर, मसौढ़ी, पालीगंज अनुमंडल कार्यालयों व बिक्रम में बीडीओ कार्यालय को नामांकन केंद्र बनाया गया है। सभी नामांकन स्थलों पर सख्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। शांति व कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए हर केंद्र पर पुलिस उपाधीक्षक को नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।

हथियार या अंगरक्षक के साथ प्रवेश नहीं इसके अलावा हर केंद्र पर मजिस्ट्रेट, पुलिस बल, महिला बल, वीडियोग्राफी, अग्निशमन व चिकित्सकीय व्यवस्था की गई है। प्रत्याशी तीन वाहन व पांच लोगों को ही नामांकन स्थल तक ले जा सकेंगे। किसी भी प्रत्याशी या समर्थक को हथियार या अंगरक्षक के साथ प्रवेश नहीं मिलेगा।

समाहरणालय में आमजन के वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। नामांकन में पारदर्शिता के लिए सभी प्रवेश व निकास द्वारों पर निगरानी व बैरिकेडिंग की गई है। भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार नामांकन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर, स्क्रूटनी 18 अक्टूबर और नाम वापसी की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर निर्धारित की गई है।



विधानसभा नामांकन स्थल 178-मोकामा समेकित भवन, प्रथम तल बाढ़ अनुमंडल पदाधिकारी कक्ष 179-बाढ़ बाढ़ अनुमंडल कार्यालय (भूमि सुधार उप समाहर्ता कक्ष) 180-बख्तियारपुर विकास भवन, समाहरणालय (उप विकास आयुक्त कक्ष) 181-दीघा अनुमंडल कार्यालय, पटना सदर (अनुमंडल पदाधिकारी कक्ष) 182-बांकीपुर अनुमंडल कार्यालय, पटना सदर (भूमि सुधार उप समाहर्ता कक्ष) 183-कुम्हरार समाहरणालय पटना, कक्ष संख्या 3-सी-01 (विशिष्ट पदाधिकारी, अनुभाजन) 184-पटना साहिब अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी का कक्ष 185-फतुहा भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी 186-दानापुर दानापुर अनुमंडल पदाधिकारी का कक्ष 187-मनेर भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर 188-फुलवारी (अजा) समाहरणालय पटना अपर समाहर्ता, आपूर्ति कक्ष 189-मसौढ़ी (अजा) मसौढ़ी अनुमंडल पदाधिकारी का कक्ष 190-पालीगंज अनुमंडल पदाधिकारी, पालीगंज 191-बिक्रम प्रखंड विकास पदाधिकारी बिक्रम सुरक्षा व्यवस्था एवं प्रतिबंध हर नामांकन स्थल पर दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति।

10 से 20 अक्टूबर तक हर कार्य दिवस पर सुबह 10 बजे से नामांकन समाप्ति तक तैनाती।

हर प्रत्याशी को केवल तीन वाहन के साथ प्रवेश की अनुमति।

नामांकन कक्ष में प्रत्याशी समेत अधिकतम 5 व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे।

अनाधिकृत वाहन, हथियार, अंगरक्षक का प्रवेश वर्जित।

100 मीटर की परिधि में सुरक्षा बलों के अतिरिक्त कोई अंगरक्षक नहीं रहेगा।

वीएनएसएस की धारा 163 लागू है, पदाधिकारी इसका अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे।

सभी स्थलों पर महिला बल एवं 1-4 सशस्त्र बल तैनात होंगे।

प्रतिबंध जो रहेंगे लागू समाहरणालय परिसर में निजी वाहनों का प्रवेश वर्जित।

केवल सरकारी पदाधिकारी ही वाहन के साथ आ सकेंगे।

सभी नामांकन स्थल बैरिकेटेड होंगे, ड्रॉप गेट एवं पंडाल की व्यवस्था होगी।

हथियारधारी, अंगरक्षक, या लाइसेंसी हथियारधारी को प्रवेश नहीं मिलेगा।

नामांकन के समय वीडियोग्राफी की व्यवस्था रहेगी।

