Bihar Election 2025: नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव... किसे चुनेगी बिहार की जनता? कल हो जाएगा साफ

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार के लोग विधानसभा चुनावों की मतगणना का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मतगणना के बाद यह तय हो जाएगा कि राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार को रिकॉर्ड पांचवां कार्यकाल मिलेगा या सरकार में बदलाव देखने को मिलेगा।

बता दें कि बिहार में 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में हुए 243 सदस्यीय विधानसभा चुनावों में 67.13 प्रतिशत मतदान का ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज किया गया। मतगणना शुक्रवार सुबह 8 बजे शुरू होगी और रुझान और परिणाम सुबह 9 बजे तक आने शुरू होने की संभावना है। चुनाव आयोग ने राज्य के 38 जिलों में कुल 46 मतगणना केंद्र बनाए हैं। एग्जिट पोल में NDA सरकार लगभग एग्जिट पोल्स में एकमत से एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। एग्जिट पोल्स के नतीजों से महागठबंधन काफी नाराज है। राजद नेता तेजस्वी यादव, ने इन भविष्यवाणियों को खारिज कर दिया और दावा किया कि महागठबंधन भारी बहुमत से सरकार बनाएगा।

बता दें कि बिहार में एनडीए में पांच दल शामिल हैं, हालांकि 243 सदस्यीय विधानसभा में ज्यातादर सीटों पर जेडीयू और बीजेपी ने चुनाव लड़ा। दोनों ने 101-101 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई (एमएल) लिबरेशन, अन्य वामपंथी दल और विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) शामिल हैं।