Bihar Election 2025: नीतीश का हमला: राजद राज में जनता नहीं, परिवार हुआ मजबूत

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जब-जब लालू परिवार को सत्ता मिली, उन्होंने राज्य का नहीं, अपने परिवार का विकास किया। हमारी सरकार ने सबके लिए काम किया, समाज में शांति और भाईचारा कायम किया।

उक्त बातें बुधवार को कटेया व माझा में आयोजित एनडीए की चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि अब तक 50 लाख युवाओं को रोजगार मिल चुका है, अगले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व सुधार हुए हैं।