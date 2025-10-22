Language
    Bihar Election 2025: नीतीश का हमला: राजद राज में जनता नहीं, परिवार हुआ मजबूत

    By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 02:58 PM (IST)

    बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजद पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके शासनकाल में जनता नहीं, सिर्फ परिवार मजबूत हुआ। उन्होंने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी पार्टी की तैयारियों का जायजा लिया और कार्यकर्ताओं से जनता के बीच सरकार की नीतियों को पहुंचाने का आह्वान किया।

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जब-जब लालू परिवार को सत्ता मिली, उन्होंने राज्य का नहीं, अपने परिवार का विकास किया। हमारी सरकार ने सबके लिए काम किया, समाज में शांति और भाईचारा कायम किया।

    उक्त बातें बुधवार को कटेया व माझा में आयोजित एनडीए की चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि अब तक 50 लाख युवाओं को रोजगार मिल चुका है, अगले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व सुधार हुए हैं।

    गोपालगंज के कटेया में पावर ग्रिड और सुधा दुग्ध प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री ने एनडीए प्रत्याशियों सुनील कुमार, अमरेंद्र कुमार पांडेय, रामसेवक सिंह, सुभाष सिंह, मिथिलेश तिवारी व मंजीत सिंह को विजयमाला पहनाई।

    जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि 1.21 करोड़ महिलाओं को 10 हजार रुपये दिए गए हैं, यह राशि वापस नहीं ली जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि एनडीए पांच पांडवों की तरह एकजुट है और चट्टान की तरह खड़ा है।