Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar election 2025: सम्राट का बड़ा दावा-लालू परिवार के लिए 2010 जैसा होगा पर‍िणाम, नित्‍यानंद राय को क्‍या है उम्‍मीद

    By Raman Shukla Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 08:28 PM (IST)

    Bihar Assembly Election 2025 news: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत होगी। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहले चरण के मतदान के लिए जनता को धन्यवाद दिया और दावा किया कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा चुनाव हार रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए 100 सीटें जीतेगी और इस बार लालू परिवार का कोई सदस्य नहीं जीतेगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    सम्राट चौधरी एवं नित्‍यानंद राय। जागरण आर्काइव

    राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Vidhan Sabha Chunav latest Newsकेंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार में पहले चरण के मतदान संपन्न होने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा जनता का भारी उत्साह एनडीए के प्रति दिखा।

    शहर हो या गांव एनडीए के उम्मीदवार के प्रति लोगों में भारी उत्साह इस बात का सबूत है कि 14 नवंबर को एनडीए का प्रचंड जीत सुनिश्चित हो चुका है।

    मतदान के दौरान गुंडाराज, जंगलराज एवं भ्रष्टाचार के संरक्षक राजद के लोगों के द्वारा जरूर कई दर्जन जगहों पर उत्पात मचाने की कोशिश की गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चुनाव में बाधा डालने की कोशिश की गई लेकिन एक तरफ जहां जनता ने इसका जवाब दिया तो दूसरी तरफ मुस्तैद प्रशासन ने राजद के गुंडो के मंसूबों को नाकाम बना दिया।

    शानदार मतदान का प्रतिशत इस बात का सबूत है कि बिहार लोकतंत्र की धरती है और लोकतंत्र की धरती ने पूरे देश और दुनिया को एक मजबूत संदेश देने का काम फिर से बिहार की जनता ने किया है।

    मतदाताओं की भागीदारी ने साबित कर दिया कि बिहार के लोग विकसित बिहार के संकल्प को पूरा करने के लिए सजग है और अपने मताधिकार के जरिए सशक्त एवं मजबूत बिहार बनाने का काम जनता ने किया है। 


    हार रहे महागठबंधन के मुख्‍यमंत्री चेहरा : सम्राट

    उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के शांतिपूर्ण संपन्न होने के उपरांत बिहार की जनता, प्रशासन एवं चुनाव आयोग को धन्यवाद दिया। 

    ‎भाजपा मीडिया सेंटर में गुरुवार की शाम मतदान संपन्न होने के उपरांत प्रेसवार्ता में सम्राट ने कहा कि जिस तरह बिहार के मतदाता अपने घरों से निकलकर मतदान करने का काम किया है, उससे स्पष्ट है कि पिछले चुनाव से चार-पांच प्रतिशत अधिक मतदान होगा।

    चुनाव में महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा भी चुनाव हार रहे हैं। जिस तरह 2010 के चुनाव में लालू यादव परिवार का कोई सदस्य चुनाव जीतकर नहीं आया था, उसी तरह इस बार भी उनके परिवार का कोई चुनाव जीतकर नहीं आएगा। सभी को चुनाव में हार देखना पड़ेगा।

    ‎‎उन्होंने कहा कि पहले चरण के मतदान के बाद प्रतिनिधियों, प्रत्याशियों से जो रिपोर्ट आई, उसके मुताबिक 121 सीटों में से करीब 100 सीट एनडीए जीत रही है। इस साल का परिणाम 2010 के चुनाव परिणाम का रिकार्ड तोड़ेगा।