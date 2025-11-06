शहर हो या गांव एनडीए के उम्मीदवार के प्रति लोगों में भारी उत्साह इस बात का सबूत है कि 14 नवंबर को एनडीए का प्रचंड जीत सुनिश्चित हो चुका है। मतदान के दौरान गुंडाराज, जंगलराज एवं भ्रष्टाचार के संरक्षक राजद के लोगों के द्वारा जरूर कई दर्जन जगहों पर उत्पात मचाने की कोशिश की गई।

राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Vidhan Sabha Chunav latest News: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार में पहले चरण के मतदान संपन्न होने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा जनता का भारी उत्साह एनडीए के प्रति दिखा।

चुनाव में बाधा डालने की कोशिश की गई लेकिन एक तरफ जहां जनता ने इसका जवाब दिया तो दूसरी तरफ मुस्तैद प्रशासन ने राजद के गुंडो के मंसूबों को नाकाम बना दिया।

शानदार मतदान का प्रतिशत इस बात का सबूत है कि बिहार लोकतंत्र की धरती है और लोकतंत्र की धरती ने पूरे देश और दुनिया को एक मजबूत संदेश देने का काम फिर से बिहार की जनता ने किया है।

मतदाताओं की भागीदारी ने साबित कर दिया कि बिहार के लोग विकसित बिहार के संकल्प को पूरा करने के लिए सजग है और अपने मताधिकार के जरिए सशक्त एवं मजबूत बिहार बनाने का काम जनता ने किया है।



हार रहे महागठबंधन के मुख्‍यमंत्री चेहरा : सम्राट

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के शांतिपूर्ण संपन्न होने के उपरांत बिहार की जनता, प्रशासन एवं चुनाव आयोग को धन्यवाद दिया।

‎भाजपा मीडिया सेंटर में गुरुवार की शाम मतदान संपन्न होने के उपरांत प्रेसवार्ता में सम्राट ने कहा कि जिस तरह बिहार के मतदाता अपने घरों से निकलकर मतदान करने का काम किया है, उससे स्पष्ट है कि पिछले चुनाव से चार-पांच प्रतिशत अधिक मतदान होगा।