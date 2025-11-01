Bihar Election 2025: मोंथा तूफान बना विलेन: भारी बारिश से चुनावी प्रचार ठप, तीन दिनों में 22 उड़ाने रद
बिहार में 2025 के चुनावों से पहले मोंथा तूफान ने भारी बारिश के साथ दस्तक दी है, जिससे चुनावी प्रचार थम गया है। पिछले तीन दिनों में 22 उड़ानें रद्द हो चुकी हैं, जिससे नेताओं का यात्रा करना मुश्किल हो गया है। राज्य प्रशासन अलर्ट पर है और राहत कार्य जारी है।
जागरण संवाददाता, पटना। मोंथा तूफान का असर विधानसभा चुनाव प्रचार पर भी दिखाई दिया। पिछले तीन दिनों से खराब मौसम और वर्षा के कारण कई राजनीतिक दलों की निर्धारित जनसभाएं रद करनी पड़ीं।
हेलीकाप्टर सेवाएं बाधित रहीं और कई कद्दावर नेता अपने तय कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो सके। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को पटना में दृश्यता मात्र 2000 मीटर रही और करीब तीन किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिमी हवा चली, जिससे हेलीकाप्टर उड़ान भरने की अनुमति नहीं मिल सकी। नतीजतन, शुक्रवार को केवल दो हेलीकाप्टर ही उड़ान भर सके एक भाजपा और दूसरा तेजप्रताप यादव के।
केवल मनोज तिवारी और तेज प्रताप पहुंचे सभाओं में
शुक्रवार को भाजपा नेता मनोज तिवारी ने खगड़िया में और जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव ने सिमरी बख्तियारपुर में चुनावी सभाएं कीं। इसके अलावा किसी भी दल के अन्य शीर्ष नेता अपने तय कार्यक्रमों में नहीं पहुंच सके।
तीन दिनों में 22 उड़ानें रद, हेलीपैड बेअसर
पिछले तीन दिनों में खराब मौसम और लगातार वर्षा की वजह से राज्य भर में बने कई हेलीपैड की स्थिति खराब हो गई। इससे नेताओं के हेलीकाप्टर उड़ नहीं सके। कुल 22 हेलीकाप्टर उड़ानें तय कार्यक्रम के अनुसार संचालित नहीं हो सकीं। हवाई प्रचार न कर पाने वालों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, तेजस्वी यादव, जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और वीआइपी प्रमुख मुकेश सहनी जैसे बड़े नेता शामिल हैं।
तीन दिनों में रद उड़ानें
|पार्टी
|रद्द उड़ानें
|भाजपा
|9
|राजद
|6
|जदयू
|3
|कांग्रेस
|2
|वीआईपी
|2
