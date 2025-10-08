Bihar Election 2025 : मांझी ने पढ़ी कृष्ण की चेतावनी, दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम

बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच जीतन राम मांझी ने एनडीए से 15 सीटों की मांग दोहराई है। उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर की कविता के माध्यम से अपना संदेश दिया जिसमें चिराग पासवान से आधी सीटें पाने की इच्छा और मांग पूरी न होने पर विद्रोह की चेतावनी भी शामिल है।

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के चुनावी महासमर शुरू होने से पहले ''कृष्ण की चेतावनी'' गूंजने लगी है। केंद्रीय मंत्री एवं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी ने रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कविता ''रश्मिरथी'' से कृष्ण की चेतावनी वाले हिस्से की पंक्तियां शेयर करते हुए एनडीए से 15 सीटों की मांग दोहराई है। मांझी के इस पोस्ट में आग्रह और चेतावनी दोनों है। इसके साथ ही चिराग पासवान से कम से कम आधी सीटें पाने का हठ भी छिपा है।

मांझी ने बुधवार को अपने एक्स अकाउंट पर लिखा-''हो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो, तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे असि न उठाएंगे।'' इस कवितानुमा पोस्ट में 15 ग्राम को विधानसभा की 15 सीटों से जोड़कर देखा जा रहा है। यूं भी वास्तविक कविता में यहां पांच ग्राम का जिक्र है। मांझी ने अपनी बात रखने के लिए पांच को 15 कर दिया है।

राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार, पोस्ट की पहली लाइन ''हो न्याय अगर तो आधा दो'' को चिराग और हम को मिलने वाली सीटों के अंतर से जोड़कर देखने की जरूरत है। माना जा रहा है कि चिराग अपनी पार्टी के लिए कम से कम 25-30 सीटें मांग रहे हैं। मांझी चिराग को मिलने वाली सीटों की तुलना में आधी सीटों पर हक जता रहे हैं।