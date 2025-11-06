अब तक सबसे कम मतदान बांकीपुर में 25%, सबसे ज्यादा मीनापुर में 50.53%, पटना वोट देने में सबसे पीछे

डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar assembly elections phase 1 voting बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान के दौरान अब तक राज्यभर में उत्साहजनक रुझान देखने को मिले हैं। हालांकि मतदान प्रतिशत में क्षेत्रीय असमानता साफ दिख रही है।

दोपहर तक जहां पटना जिले के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में अब तक सिर्फ 25 प्रतिशत मतदान हुआ है, वहीं मुजफ्फरपुर के मीनापुर सीट ने 50.53 प्रतिशत मतदान के साथ सभी सीटों को पीछे छोड़ दिया है। राज्य में दोपहर 1 बजे तक औसतन 42.31 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है। अधिकतर ग्रामीण इलाकों में मतदान की रफ्तार तेज रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में मतदाताओं की भागीदारी अपेक्षाकृत धीमी रही। बांकीपुर जैसे शहरी सीटों पर लोग अभी भी धीरे-धीरे बूथों पर पहुंच रहे हैं।

सबसे कम वोटिंग वाले पांच विधानसभा क्षेत्र बांकीपुर - 25 %

- 25 % दीघा - 25%

- 25% कुम्हरार - 26%

- 26% आरा - 34%

- 34% दानापुर - 36.37%

- 36.37% बिहारशरीफ- 37% अब तक सबसे ज्यादा वोटिंग वाले पांच विधानसभा क्षेत्र मीनापुर (मुजफ्फरपुर) - 50.53%

- 50.53% चेरिया-बरियारपुर (बेगूसराय) - 49.92%

- 49.92% पारु (मुजफ्फरपुर) - 49.30%

- 49.30% कोचाइकोट (गोपालगंज) - 49.01%

- 49.01% बैकुंठपुर (गोपालगंज)- 48.83