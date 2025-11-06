Language
    अब तक सबसे कम मतदान बांकीपुर में 25%, सबसे ज्यादा मीनापुर में 50.53%, पटना वोट देने में सबसे पीछे

    By Chandan Sharma Edited By: Radha Krishna
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 02:08 PM (IST)

    Bihar vidhan sabha chunav 2025 बिहार चुनाव 2025 के लिए मतदान जारी है। बांकीपुर, पटना में सबसे कम 25% मतदान हुआ है, जबकि मीनापुर, मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा 50.53% मतदान हुआ है। चुनाव आयोग मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।

    दोपहर 1 बजे तक औसतन 42.31 प्रतिशत मतदान 

    डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar assembly elections phase 1 voting बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान के दौरान अब तक राज्यभर में उत्साहजनक रुझान देखने को मिले हैं। हालांकि मतदान प्रतिशत में क्षेत्रीय असमानता साफ दिख रही है।

    दोपहर तक जहां पटना जिले के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में अब तक सिर्फ 25 प्रतिशत मतदान हुआ है, वहीं मुजफ्फरपुर के मीनापुर सीट ने 50.53 प्रतिशत मतदान के साथ सभी सीटों को पीछे छोड़ दिया है।

    राज्य में दोपहर 1 बजे तक औसतन 42.31 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है। अधिकतर ग्रामीण इलाकों में मतदान की रफ्तार तेज रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में मतदाताओं की भागीदारी अपेक्षाकृत धीमी रही। बांकीपुर जैसे शहरी सीटों पर लोग अभी भी धीरे-धीरे बूथों पर पहुंच रहे हैं।

    सबसे कम वोटिंग वाले पांच विधानसभा क्षेत्र

    • बांकीपुर- 25 %
    • दीघा- 25%
    • कुम्हरार- 26%
    • आरा- 34%
    • दानापुर- 36.37%
    • बिहारशरीफ- 37%

    अब तक सबसे ज्यादा वोटिंग वाले पांच विधानसभा क्षेत्र

    • मीनापुर (मुजफ्फरपुर)- 50.53%
    • चेरिया-बरियारपुर (बेगूसराय)- 49.92%
    • पारु (मुजफ्फरपुर)- 49.30%
    • कोचाइकोट (गोपालगंज)- 49.01%
    • बैकुंठपुर (गोपालगंज)- 48.83

     

    मीनापुर में मतदाताओं की लंबी कतारें सुबह से ही दिखाई दीं। महिलाओं और पहली बार वोट करने वाले युवाओं में खासा जोश देखने को मिला। वहीं पटना के कई इलाकों में धीमी गति से मतदान जारी है।

    चुनाव आयोग के अनुसार, सभी जिलों में शांतिपूर्ण मतदान जारी है और किसी बड़े व्यवधान की सूचना नहीं है। सुरक्षा बलों को संवेदनशील और अतिसंवेदनशील बूथों पर तैनात किया गया है।

    अधिकारियों का कहना है कि शाम के बाद मतदान की रफ्तार में और तेजी आने की संभावना है। मतदान प्रक्रिया शाम 6 बजे तक जारी रहेगी।

