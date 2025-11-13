Language
    Bihar Election 2025 LIVE: बिहार में विजय जुलूस पर रोक, 16 नवंबर तक आदर्श आचार संहिता लागू

    Bihar Vidhan Sabha Election 2025 LIVE: बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की वोटिंग सकुशल संपन्न हो गई है। कुछ जगहों पर छुटपुट घटनाओं के अलावा मतदान शांतिपूर्वक हुआ। एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार एनडीए सरकार बनने के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं, महागठबंधन ने एग्जिट पोल के आंकड़ों को नकारा है। 

    By Piyush Pandey Thu, 13 Nov 2025 09:11 AM (IST)
    Bihar Election 2025 LIVE: बिहार में विजय जुलूस पर रोक, 16 नवंबर तक आदर्श आचार संहिता लागू

    बिहार में विजय जुलूस पर रोक। (जागरण)

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की दोनों चरणों की वोटिंग संपन्न हो चुकी है। इस बार के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस चुनाव में लगभग 67 प्रतिशत मतदान हुआ है। इसमें महिलाओं की भूमिका सबसे बड़ी रही है। एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार NDA को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। हालांकि, अंतिम परिणाम आने में अभी एक दिन शेष है, लेकिन बिहार में अभी से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। 

    13 Nov 20259:11:20 AM

    पटना में आदर्श आचार संहिता 16 नवंबर तक बढ़ाई गई

    Bihar Vidhan Sabha Chunav LIVE News: पटना में मतगणना के दौरान हिंसा की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। जिलाधिकारी ने विजय जुलूस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है और आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है। शांतिपूर्ण मतगणना के लिए जिले में निषेधाज्ञा लागू की गई है और शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं।

    13 Nov 20258:13:28 AM

    Bihar Election 2025 LIVE: तेजस्वी अपनी पराजय को लेकर चिंतित- JDU नेता केसी त्यागी

    तेजस्वी यादव के बयान पर JDU नेता केसी त्यागी ने कहा कि तेजस्वी यादव अपनी संभावित पराजय को लेकर चिंतित हैं इसलिए इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार के पिछले 20 वर्षों के कार्यकाल को जनता ने सराहा है। इस बार महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया है।