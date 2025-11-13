Bihar Election 2025 LIVE: बिहार में विजय जुलूस पर रोक, 16 नवंबर तक आदर्श आचार संहिता लागू

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की दोनों चरणों की वोटिंग संपन्न हो चुकी है। इस बार के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस चुनाव में लगभग 67 प्रतिशत मतदान हुआ है। इसमें महिलाओं की भूमिका सबसे बड़ी रही है। एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार NDA को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। हालांकि, अंतिम परिणाम आने में अभी एक दिन शेष है, लेकिन बिहार में अभी से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।