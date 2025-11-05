Bihar Election 2025 Live Update: वोटिंग से पहले बीजेपी नेता का बयान, कहा- लोग जंगलराज नहीं, बल्कि विकास की ओर
बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार समाप्त हो गया है। पहले चरण में 121 सीटों के लिए 6 नवंबर को मतदान होगा। उम्मीदवार मतदाताओं को लुभाने के लिए घर-घर जा रहे हैं और राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है। चुनाव आयोग ने मतदान की तैयारियां तेज कर दी हैं, और मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। बिहार चुनाव से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए दैनिक जागरण के साथ बने रहें।
डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar Election 2025 Live Update: बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार अब थम गया है। पहले चरण की 121 सीटों में 6 नवंबर को वोटिंग होनी है, जिसके चलते आज प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाने के लिए डोर टू डोर मुलाकात कर रहे हैं। इसके साथ ही राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है। वहीं, चुनाव आयोग ने मतदान के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। बिहार के तमाम इलाकों के मतदान केंद्रों में अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती हो रही है। इस लाइव ब्लॉग में हम बिहार चुनाव से जुड़ी पल-पल की जानकारी आपको दे रहे हैं, तो ताजा अपडेट के लिए बने रहें दैनिक जागरण के साथ...
Bihar Election 2025 Live Update: लोग जंगलराज नहीं, बल्कि विकास की ओर देख रहे, नित्यानंद राय का बयान
केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि पहले चरण का चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है और 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान भी संपन्न हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से विकास की गंगा हर गांव, हर व्यक्ति, हर घर तक पहुँच रही है और हमारे एनडीए के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसे सफलतापूर्वक पहुंचाया है। लोगों ने जंगलराज, भय का माहौल, बिहार से पलायन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की बदहाली और टूटी सड़कों को देखा, जिसने बिहार को बदनाम किया और इसे विकास से कोसों दूर रखा। 2005 से बिहार के लोगों ने विकास देखा है। उन्होंने अपने गांवों और घरों में बिजली देखी है। इसलिए, लोग जंगलराज की ओर नहीं, बल्कि विकास की ओर देख रहे हैं और एनडीए सरकार बनाएगा।"
