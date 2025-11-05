Bihar Election 2025 Live Update: वोटिंग से पहले बीजेपी नेता का बयान, कहा- लोग जंगलराज नहीं, बल्कि विकास की ओर

5 Nov 2025 8:23:10 AM

Bihar Election 2025 Live Update: लोग जंगलराज नहीं, बल्कि विकास की ओर देख रहे, नित्यानंद राय का बयान

केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि पहले चरण का चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है और 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान भी संपन्न हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से विकास की गंगा हर गांव, हर व्यक्ति, हर घर तक पहुँच रही है और हमारे एनडीए के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसे सफलतापूर्वक पहुंचाया है। लोगों ने जंगलराज, भय का माहौल, बिहार से पलायन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की बदहाली और टूटी सड़कों को देखा, जिसने बिहार को बदनाम किया और इसे विकास से कोसों दूर रखा। 2005 से बिहार के लोगों ने विकास देखा है। उन्होंने अपने गांवों और घरों में बिजली देखी है। इसलिए, लोग जंगलराज की ओर नहीं, बल्कि विकास की ओर देख रहे हैं और एनडीए सरकार बनाएगा।"