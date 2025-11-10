Bihar Election 2025 Live Update: 'तेज प्रताप ने तेजस्वी के 'तेज' को कम कर दिया है', बीजेपी का राजद-कांग्रेस पर तंज

Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का प्रचार खत्म हो गया है। अब 11 नवंबर को मतदान होना है। इसको लेकर प्रत्याशी डोर-टू-डोर संपर्क कर रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिए लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। वहीं, चुनाव आयोग ने वोटिंग के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। पोलिंग बूथों पर सुरक्षाबलों को तैनात किया जा रहा है और व्यवस्थाएं दुरस्त की जा रही है। इस बीच राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है। नेता एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं और वोटरों को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं। इस लाइव ब्लॉग में बिहार चुनाव की पल-पल की जानकारी आपको दे रहे हैं, तो ताजा अपडेट के लिए बने रहें दैनिक जागरण के साथ