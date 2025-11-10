Language
    Bihar Election 2025 Live Update: 'तेज प्रताप ने तेजस्वी के 'तेज' को कम कर दिया है', बीजेपी का राजद-कांग्रेस पर तंज

    बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव के प्रचार का दौर खत्म हो चुका है। अब 11 नवंबर को वोटिंग का इंतजार है। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए तैयार है। इस बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज है। इस ब्लॉग में ताजा अपडेट दी जा रही है  Bihar Election 2025 में युवा और महिला मतदाताओं की भूमिका अहम होगी। 

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Mon, 10 Nov 2025 10:07 AM (IST)
    बिहार चुनाव लाइव

    Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का प्रचार खत्म हो गया है। अब 11 नवंबर को मतदान होना है। इसको लेकर प्रत्याशी डोर-टू-डोर संपर्क कर रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिए लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। वहीं, चुनाव आयोग ने वोटिंग के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। पोलिंग बूथों पर सुरक्षाबलों को तैनात किया जा रहा है और व्यवस्थाएं दुरस्त की जा रही है। इस बीच राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है। नेता एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं और वोटरों को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं। इस लाइव ब्लॉग में बिहार चुनाव की पल-पल की जानकारी आपको दे रहे हैं, तो ताजा अपडेट के लिए बने रहें दैनिक जागरण के साथ

    10 Nov 202510:07:15 AM

    Bihar Chunav 2025 Live: 'तेज प्रताप ने तेजस्वी की 'तेज' को कम कर दिया है', शिवराज का राजद और कांग्रेस पर हमला

    केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के आरोपों पर कहा, “यह हार का बहाना बनाने के अलावा और कुछ नहीं है। उन्हें पहले से ही पता है कि वे जीतने वाले नहीं हैं। बिहार के लोगों को आज भी 'जंगल राज' के दिन याद हैं। उस दौर का डर, कानून-व्यवस्था की कमी और अपराध। आज वे विकास, सुशासन और कल्याण देख रहे हैं। मेरी बात याद रखना, 14 नवंबर को NDA ज़बरदस्त जीत हासिल करेगा और RJD पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। लालू जी का परिवार पहले से ही बंटा हुआ है। तेज प्रताप ने तेजस्वी की 'तेज' को कम कर दिया है और राहुल गांधी ने बाकी काम पूरा कर दिया है।”