Bihar Election 2025 Live Update: सांसद राकेश सिन्हा के दो जगह वोट डालने पर विवाद, RJD ने EC पर उठाए सवाल
Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है। अब दूसरे चरण की 122 सीटों को लेकर सभी पार्टियां पूरी ताकत झोंकने में लगी हुई हैं। इसी के चलते बिहार में PM नरेंद्र मोदी, LOP राहुल गांधी, गृहमंत्री अमित शाह और सांसद प्रियंका गांधी समेत देश के तमाम बड़े नेता जनसभा या रोड शो कर रहे हैं। इस बीच राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है। नेता एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं और वोटरों को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं। इस लाइव ब्लॉग में बिहार चुनाव की पल-पल की जानकारी आपको दे रहे हैं, तो ताजा अपडेट के लिए बने रहें दैनिक जागरण के साथ
Bihar Election 2025 Live: राजद नेता ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, राकेश सिन्हा के दो जगह वोट डालने का मामला
राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा के दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव में भी वोट डालने पर विवाद जारी है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि मेरा मानना है कि अगर आप एक साल में दो या तीन जगहों पर वोट देते हैं, तो यह सही नहीं है। आपका (चुनाव आयोग) काम चुनावी वोट को शुद्ध करना था, आप ऐसा नहीं कर सके, इसकी अखंडता सुनिश्चित करना चुनाव आयोग का काम है, वे ऐसा नहीं कर सके। सवाल इसी पर है।
#WATCH | Delhi: RJD MP Manoj Jha says, "I believe that if you vote at two or three places in one year, it is not right... Your (Election Commission) job was to purify the electoral vote, you could not do that, ensuring the integrity of it is the Election Commission's job, they… pic.twitter.com/T1FXKrNNWy— ANI (@ANI) November 8, 2025