Bihar Election 2025 Live Update: सांसद राकेश सिन्हा के दो जगह वोट डालने पर विवाद, RJD ने EC पर उठाए सवाल

Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है। अब दूसरे चरण की 122 सीटों को लेकर सभी पार्टियां पूरी ताकत झोंकने में लगी हुई हैं। इसी के चलते बिहार में PM नरेंद्र मोदी, LOP राहुल गांधी, गृहमंत्री अमित शाह और सांसद प्रियंका गांधी समेत देश के तमाम बड़े नेता जनसभा या रोड शो कर रहे हैं। इस बीच राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है। नेता एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं और वोटरों को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं। इस लाइव ब्लॉग में बिहार चुनाव की पल-पल की जानकारी आपको दे रहे हैं, तो ताजा अपडेट के लिए बने रहें दैनिक जागरण के साथ