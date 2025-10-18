Bihar Election 2025 Live Update: SBSP ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 6 और उम्मीदवारों की सूची जारी की, NDA से अलग लड़ रही पार्टी

Language
    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के नामांकन का आज छठा दिन है। कुल 122 सीटों के लिए नामांकन हो रहे हैं, जिसकी अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है। संभावना है कि आज कई प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे।

    SBSP ने 6 और उम्मीदवारों की सूची जारी की

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के लिए दूसरे चरण के नामांकन का आज छठा दिन है। दूसरे चरण में कुल 122 सीटों पर नामांकन लिए जा रहे हैं। जिसके लिए 20 अक्टूबर तक नामांकन करने की आखिरी तारीख है। ऐसे में संभावना है कि आज कई सीटों पर प्रत्याशी अपना नामांकन करेंगे।
    NDA बनाएगा दो-तिहाई बहुमत से सरकार: दिलीप जायसवाल

    बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल  ने कहा, "जनता और मतदाता देख रहे हैं कि जब राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और अन्य का महागठबंधन सीट बंटवारे को लेकर लड़ सकता है, आमने-सामने हो सकता है, तो वे सरकार कैसे चला सकते हैं? एनडीए में भाजपा, जदयू, रालोसपा और लोजपा ने पहले सीटों का बंटवारा किया और फिर उम्मीदवारों की घोषणा की। मतदाता अब समझ रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की संस्कृति क्या है। जब वे 243 सीटों का ठीक से बंटवारा और समन्वय नहीं कर सकते, तो 14 करोड़ लोगों के बिहार को कैसे चला सकते हैं? एनडीए बिहार में दो-तिहाई बहुमत से सरकार बनाने जा रहा है, और हम फिर से एनडीए बना रहे हैं।



    SBSP ने जारी की छह उम्मीदवारों की एक और सूची 

    ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) ने शनिवार को दो चरणों वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए छह उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की।

    एसबीएसपी ने रामनगर से वशिष्ठ पासवान, रामगढ़ से घूरेलाल राजभर, काराकाट से राम वकील राजवंशी, वजीरगंज से रवींद्र राजभर, रानीगंज से राजेश रजवार और कुटुंबा से राधेश्याम रजवार को उम्मीदवार बनाया है।

    एसबीएसपी ने अपने पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर द्वारा एनडीए द्वारा कोई सीट नहीं देने पर असंतोष व्यक्त करने के बाद बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पार्टी पहले ही 47 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर चुकी है।a