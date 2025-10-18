Bihar Election 2025 Live Update: SBSP ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 6 और उम्मीदवारों की सूची जारी की, NDA से अलग लड़ रही पार्टी

18 Oct 2025 11:53:09 AM

NDA बनाएगा दो-तिहाई बहुमत से सरकार: दिलीप जायसवाल

बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, "जनता और मतदाता देख रहे हैं कि जब राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और अन्य का महागठबंधन सीट बंटवारे को लेकर लड़ सकता है, आमने-सामने हो सकता है, तो वे सरकार कैसे चला सकते हैं? एनडीए में भाजपा, जदयू, रालोसपा और लोजपा ने पहले सीटों का बंटवारा किया और फिर उम्मीदवारों की घोषणा की। मतदाता अब समझ रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की संस्कृति क्या है। जब वे 243 सीटों का ठीक से बंटवारा और समन्वय नहीं कर सकते, तो 14 करोड़ लोगों के बिहार को कैसे चला सकते हैं? एनडीए बिहार में दो-तिहाई बहुमत से सरकार बनाने जा रहा है, और हम फिर से एनडीए बना रहे हैं।





