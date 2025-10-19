Bihar Election 2025 Live Update: AIMIM ने बिहार चुनाव के लिए जारी की लिस्ट, 25 उम्मीदवार के नाम शामिल
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए AIMIM ने 25 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में सीमांचल क्षेत्र के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी गई है। AIMIM का लक्ष्य सीमांचल में अपनी पकड़ मजबूत करना है। पार्टी बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है और 2020 के चुनाव में उसे कुछ सफलता भी मिली थी।
डिजिटल डेस्क, पटना: बिहार विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच पहले चरण के नामांकन पत्र की स्क्रूटनी पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पर अपलोड की गई सूची के अनुसार पहले चरण में कुल 467 नामांकन करने वाले प्रत्याशियों का नामांकन पत्र रद कर दिया गया है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में पार्टी ने पांच नेताओं को टिकट दिया है, जिसके साथ ही अब तक कांग्रेस द्वारा घोषित उम्मीदवारों की कुल संख्या 53 हो गई है।
AIMIM ने जारी की 25 उम्मीदवारों की सूची
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने रविवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने 25 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। 243 सीटों वाली विधानसभा के लिए मतदान 6 नवंबर और 11 नवंबर को होगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी। एक्स पर एक पोस्ट में, एआईएमआईएम ने लिखा, "बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एआईएमआईएम उम्मीदवारों के नाम कुछ इस प्रकार हैं। इंशाअल्लाह, हम बिहार के सबसे उत्पीड़ित लोगों की आवाज़ बनने की उम्मीद करते हैं। यह सूची एआईएमआईएम बिहार इकाई द्वारा तैयार की गई है, और इस संबंध में पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से भी परामर्श किया गया है।"