Bihar Election 2025 Live Update: AIMIM ने बिहार चुनाव के लिए जारी की लिस्ट, 25 उम्मीदवार के नाम शामिल

19 Oct 2025 11:57:20 AM

AIMIM ने जारी की 25 उम्मीदवारों की सूची

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने रविवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने 25 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। 243 सीटों वाली विधानसभा के लिए मतदान 6 नवंबर और 11 नवंबर को होगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी। एक्स पर एक पोस्ट में, एआईएमआईएम ने लिखा, "बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एआईएमआईएम उम्मीदवारों के नाम कुछ इस प्रकार हैं। इंशाअल्लाह, हम बिहार के सबसे उत्पीड़ित लोगों की आवाज़ बनने की उम्मीद करते हैं। यह सूची एआईएमआईएम बिहार इकाई द्वारा तैयार की गई है, और इस संबंध में पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से भी परामर्श किया गया है।"