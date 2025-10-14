Bihar Election 2025 Live Update: 'सीट बंटवारे पर कोई नाराजगी नहीं', NDA में सियासी अटकलों पर पिक्चर क्लियर

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने के बाद अब सियासी गलियारों में सबसे बड़ा सवाल सीट बंटवारे को लेकर उठा रहा है। दोनों ही गठबंधनों में इसे लेकर अभी तक हलचल बढ़ी हुई है। बीते रोज देर रात से बिहार के गांवों में और पटना की सड़कों पर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई दिखाई दे रही है। इसका असर सोशल मीडिया पर दिख रहा है।

कहा जा रहा है कि एनडीए में सीटों के बंटवारे के बाद भी कौन कहां से लड़ेगा, इसे लेकर खींचतान बनी हुई है। बहरहाल, मंगलवार सुबह एनडीए में शामिल दलों के नेताओं ने मोर्चा संभाला और कहा कि ऑल इज वेल। ऐसे में नेताओं के रिएक्शन से सियासी गलियारों में चर्चाएं और भी तेज हो गई हैं।

संजय झा ने आखिर कहा क्या है? #WATCH पटना (बिहार): JDU के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा, विपक्ष के लोगों को पता है कि वे चुनाव मैदान में साफ हो चुके हैं। इसलिए NDA में क्या हो रहा है इस बारे में भ्रांतियां फैला रहे हैं।

नीतीश कुमार चुनाव मैदान के लिए तैयार हैं। वे NDA के लिए चुनाव प्रचार भी करेंगे। एक-एक चीज पर उनकी नजर है...NDA एक साथ है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही ये चुनाव संभव है।



जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि विपक्ष के लोगों को पता है कि चुनाव मैदान में वे साफ हो चुके हैं। इसलिए NDA में क्या हो रहा है, इस बारे में भ्रांतियां फैला रहे हैं, निराधार स्टोरी प्लांट करवा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव मैदान में जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। एक-एक चीज पर खुद उनकी नजर है। सारे लोगों से वे खुद बात कर रहे हैं। एनडीए के घटक दलों के नेतागण, खासकर दिल्ली में बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, उनसे भी मुख्यमंत्री की बात हो रही है। जो कुछ भी तय हो रहा है, मुख्यमंत्री से बात करके ही तय हो रहा है। कौन कहां से लड़ेगा आज फाइनल हो जाएगा: झा झा ने सभी सियासी अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि NDA के पांचों घटक दल साथ मिलकर प्रचंड बहुमत के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग तो सीटों की संख्या भी घोषित कर चुके हैं। कौन किस सीट पर लड़ेगा, संभवत: आज शाम तक वह भी फाइनल हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि एनडीए का लार्जर परपस है कि बिहार में जो विकास का मोमेंटम पकड़ा हुआ है, वह कहीं से भी बाधित नहीं हो। ऐसे लोग फिर से सत्ता में न आ जाएं, जिनका ट्रैक रिकार्ड बिहार की जनता जानती है।

इस उद्देश्य के लिए पूरा एनडीए एकजुट है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उनके गाइडेंस में तथा उनके गार्जियनशिप में ही यह चुनाव सभी लोग लड़ रहे हैं। झा ने कहा कि मैं बिहार की जनता से भी अनुरोध करता हूं कि अफवाहों पर ध्यान नहीं दें।

सम्राट चौधरी ने भी साफ की पिक्चर इधर, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेता और बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए एकजुट है। बैठकें चल रही हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि हमने सीटों की संख्या तय कर ली है। अब सीट बंटवारे पर बातचीत अंतिम चरण में है। जल्द ही सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। नीतीश कुमार हमारे नेता हैं.. बिहार की जनता को नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर भरोसा है।

उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की पोस्ट वहीं, दूसरी तरफ एनडीए के घटक दल में शामिल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम अपनी बात कही। उन्होंने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा कि एनडीए के सभी दलों में सीट संख्या का विषय सौहार्दपूर्ण बातचीत में पूरा हो चुका है। कौन दल किस सीट पर लड़ेगा यह चर्चा भी सकारात्मक बातचीत के साथ अंतिम दौर में है।

नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के सभी दल एकजुटता के साथ पूरी तरह से तैयार हैं। अपनी पोस्ट के अंत में उन्होंने लिखा- बिहार है तैयार। हैशटैग एनडीएम सरकार। उपेंद्र कुशवाहा की तरह ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट में हूबहू यही बात लिखी। पटना में गोपाल मंडल धरने पर बैठै एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर उठी अटकलों के बीच एक बड़ी खबर मंगलवार को पटना से सामने आई। पटना में जदयू के विधायक गोपाल मंडल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। दरअसल, मंडल अपने लिए विधानसभा चुनाव में गोपालपुर विधानसभा सीट से टिकट की मांग कर रहे हैं।

भागलपुर जदयू सांसद ने इस्तीफे की पेशकश की उधर, भागलपुर में जदयू के सांसद अजय मंडल की ओर से भी इस्तीफे की पेशकश की सूचना सामने आई। अजय मंडल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इससे जुड़ी एक पोस्ट साझा की।

उनका कहना है कि टिकट बांटने में सांसद होने के बावजूद उनसे कोई सलाह नहीं ली गई। ऐसे में वह इस्तीफा देना चाहते हैं। उन्होंने लिखा कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सांसद पद से त्यागपत्र देने हेतु अनुमति प्रदान कीजिए।