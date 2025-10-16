Language
    Bihar Election 2025 Live Update: पहले चरण के नामांकन का आज सातवां दिन, उम्मीदवारों की अंतिम तैयारी

    डिजिटल डेस्क, पटना से खबर है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। आज पहले चरण के नामांकन का सातवां दिन है, जो 17 अक्टूबर को समाप्त होगा। संभावना है कि सभी दलों के उम्मीदवार आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे।

    By Nishant Bharti Thu, 16 Oct 2025 09:16 AM (IST)
    बिहार चुनाव में पहले चरण के नामांकन का सातवां दिन

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के लिए 10 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू है। आज पहले चरण के नामांकन का सातवां दिन है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि 17 अक्टूबर को खत्म हो रहे पहले चरण के नामांकन से पहले आज सभी दलों के प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। 
    16 Oct 20259:16:00 AM

     बिहार एक नई उड़ान के लिए तैयार: मनोज तिवारी

    आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी कहते हैं, "एनडीए में हर कोई अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के चयन में लगा हुआ है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस बार एनडीए का हर उम्मीदवार बड़े अंतर से जीतेगा और बिहार एक नई उड़ान के लिए तैयार है..."

    राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर वे कहते हैं, "जिनके अपने घर में ही एकता नहीं है, जहां दो भाइयों में झगड़ा है, वे बिहार को कैसे ठीक रख सकते हैं? न तो राहुल गांधी तेजस्वी यादव को पसंद करते हैं और न ही तेजस्वी यादव राहुल गांधी को, और जनता यह बात समझ चुकी है..."

    16 Oct 20258:52:44 AM

    200 से अधिक सीटें जीतेगी NDA

    डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, "बिहार की जनता 2010 का रिकॉर्ड तोड़ेगी और एनडीए 200 से अधिक सीटों के साथ जीतेगी।"