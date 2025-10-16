Bihar Election 2025 Live Update: पहले चरण के नामांकन का आज सातवां दिन, उम्मीदवारों की अंतिम तैयारी

16 Oct 2025 9:16:00 AM

आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी कहते हैं, "एनडीए में हर कोई अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के चयन में लगा हुआ है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस बार एनडीए का हर उम्मीदवार बड़े अंतर से जीतेगा और बिहार एक नई उड़ान के लिए तैयार है..."

राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर वे कहते हैं, "जिनके अपने घर में ही एकता नहीं है, जहां दो भाइयों में झगड़ा है, वे बिहार को कैसे ठीक रख सकते हैं? न तो राहुल गांधी तेजस्वी यादव को पसंद करते हैं और न ही तेजस्वी यादव राहुल गांधी को, और जनता यह बात समझ चुकी है..."