Bihar Election 2025: लालू यादव सहित राबड़ी और तेजस्वी यादव ने अपने परिवार के साथ डाला वोट
Digha Chunav 2025 Voting बिहार चुनाव 2025 में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। लालू परिवार ने पटना के एक मतदान केंद्र पर वोट डाला और लोगों से भी मतदान करने की अपील की। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए व्यापक इंतजाम किए थे।
डिजिटल डेस्क, पटना। Digha Election 2025 Voting बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के तहत आज सुबह पटना सहित राज्य के कई हिस्सों में मतदान शुरू हो गया। इस बीच, राजद सुप्रीमो लालू यादव अपने परिवार के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे।
लालू यादव परिवार के सदस्यों के साथ सुबह के समय अपने निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्र पहुंचे। उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया और सभी मतदाताओं से अपील की कि वे अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करें। मतदान के दौरान उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा लागू सभी सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन किया।
लालू यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मतदान लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है और हर नागरिक को अपने मत का इस्तेमाल करना चाहिए। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने भी मतदाता जागरूकता पर जोर दिया और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने की अपील की।
उनके परिवार के साथ मतदान करने का दृश्य क्षेत्र के मतदाताओं के लिए प्रेरणादायक रहा। कई नागरिकों ने इस मौके पर फोटो और वीडियो लेकर सोशल मीडिया पर साझा किया। इससे मतदान केंद्र पर उत्साह और भी बढ़ गया।
राजद परिवार के मतदान करने के बाद सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक इंतजाम भी पूरी तरह से सुचारू ढंग से चल रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। प्रशासन ने सभी बूथों पर सुरक्षा बल तैनात किए हैं और कंट्रोल रूम से मतदान की निगरानी की जा रही है।
इस दौरान, लालू परिवार के मतदान करने से न केवल राजनीतिक माहौल जीवंत हुआ बल्कि क्षेत्र में लोकतंत्र के प्रति जागरूकता भी बढ़ी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।