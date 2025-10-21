Bihar Election 2025: राघोपुर से लेकर महुआ, इन 4 हाई-प्रोफाइल पर पूरे बिहार की नजर

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर चुनाव (Bihar Election 2025) दो चरणों में होंगे। 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी। रिजल्ट 14 नवंबर को आएगा। इस बार मुकाबला राजद-कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन और भाजपा-जदयू के नेतृत्व वाले एनडीए में होने के आसार हैं। वहीं, 4 ऐसी हाई-प्रोफाइल सीटें भी हैं, जिनपर पूरे बिहार की नजर होगी।

राघोपुर में रोचक होगा मुकाबला बता दें कि राघोपुर विधानसभा सीट को लालू फैमिली का गढ़ माना जाता रहा है। लालू यादव ने इस सीट पर 1995 और 2000 में जीत हासिल की थी। वहीं, उनकी पत्नी राबड़ी देवी इस सीट से 3 बार विजयी रहीं। लालू-राबड़ी के छोटे बेटे तेजस्वी 2015 से इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस बार भी राजद ने तेजस्वी यादव पर ही दांव खेला है।

दूसरी ओर, बीजेपी ने राघोपुर सीट से सतीश कुमार यादव को मैदान में उतारा है। ये वही सतीश कुमार यादव हैं, जिन्होंने 2010 के चुनाव में राबड़ी देवी को 13,006 वोटों के अंतर से चुनाव हराकर बड़ा सियासी उलटफेर कर दिया था।

सतीश कुमार यादव को 64,222 जबकि राबड़ी देवी को 51,216 वोट मिले थे। हालांकि, बाद में 2015 और 2020 के चुनाव में सतीश कुमार यादव को तेजस्वी के सामने हार का सामना करना पड़ा था। इस सीट पर जन सुराज के चंचल सिंह भी ताल ठोक रहे हैं, जिससे मुकाबला और दिलचस्प हो गया है।

महुआ में सियासी पारा हाई महुआ विधानसभा सीट की भी बिहार की राजनीति में खूब चर्चा हो रही है। यहां से लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव चुनाव लड़ रहे हैं। लालू यादव तेजप्रताप को पार्टी और परिवार से निकाल चुके हैं।

बता दें कि इस विधानसभा सीट पर यादव मतदाताओं का एक मजबूत आधार माना जाता है। यादवों के अलावा, इस सीट पर 21.17 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 15.10 प्रतिशत मुस्लिम वोटर्स हैं। उल्लेखनीय है कि तेजप्रताप ने 2015 के चुनाव में इसी सीट से जीत हासिल की थी। वहीं, 2020 में उन्होंने हसनपुर से चुनाव लड़ा। अब यह सीट मुकेश कुमार रौशन के पास है, जो महुआ में तेजप्रताप के खिलाफ राजद के उम्मीदवार भी हैं। दूसरी ओर, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रा) ने इस सीट से संजय सिंह को उतारा है।

शिवहर में भी सियासी मुकाबला दिलचस्प शिवहर सीट को राजनीतिक रूप से काफी संवेदनशील माना जाता है। 2020 के चुनाव में पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने जीत हासिल की थी। चेतन आनंद बाद में एनडीए में शामिल हो गए।

इस सीट पर राजद का दबदबा रहा है। पांच बार पार्टी ने जीत हासिल की है। वहीं, कांग्रेस ने 4, जबकि जदयू और जनता दल ने 2-2 बार जीत हासिल की है। ध्यान रहे कि इस बार चेतन आनंद नबीनगर से ताल ठोक रहे हैं।