    Bihar Election 2025: दूसरा चरण लेगा मांझी की परीक्षा, छह में पांच सीटों पर राजद से मुकाबला

    By kumar rajatEdited By: Radha Krishna
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 01:42 PM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में एनडीए में मांझी की ताकत का इम्तिहान होगा। 'हम' को मिली छह सीटों पर 11 नवंबर को मतदान है। इनमें से चार सीटों पर 'हम' का सीधा मुकाबला राजद से है। कुटुम्बा सीट पर कांग्रेस और सिकंदरा सीट पर राजद-कांग्रेस दोनों ने 'हम' के खिलाफ उम्मीदवार उतारे हैं। पिछली बार इन सीटों पर जीत का अंतर कम था।

    दूसरा चरण लेगा मांझी की परीक्षा

    कुमार रजत, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण एनडीए में जीतन राम मांझी की ताकत की परीक्षा लेगा। मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) को छह सीटें मिली हैं। इन सभी सीटों पर दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होना है। मांझी को जो छह सीटें मिली हैं, उनमें चार सीटें हम के खाते में हैं, जबकि राजद और कांग्रेस के पास एक-एक सीट है।

    हम को इस बार गया की इमामगंज, बाराचट्टी, टिकारी एवं अतरी, जमुई की सिकंदरा और औरंगाबाद की कुटुम्बा सीट मिली है। इसमें अतरी की सीट हम के लिए नई है, जबकि बाकी पांच सीटों पर उसने पिछले बार भी चुनाव लड़ा था। इन छह सीटों में चार पर हम का राजद से सीधा मुकाबला है। वहीं कुटुम्बा सीट पर कांग्रेस जबकि सिकंदरा की सीट पर हम के मुकाबले राजद और कांग्रेस दोनों ने प्रत्याशी उतारे हैं।


    इमामगंज में मांझी की बहू एवं विधायक दीपा मांझी के विरुद्ध राजद ने ऋतु प्रिया चौधरी को टिकट दिया है। बाराचट्टी में मांझी की समधन ज्योति देवी को राजद की तनुश्री मांझी चुनौती दे रही हैं। अतरी में हम के रोमित कुमार के विरुद्ध राजद ने वैजयंती देवी को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं टेकारी में हम के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक अनिल कुमार के विरुद्ध राजद के अजय दांगी मैदान में हैं। वहीं औरंगाबाद की कुटुंबा सीट पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं वर्तमान विधायक राजेश राम के विरुद्ध हम ने ललन राम को उम्मीदवार बनाया है।

    सिकंदरा सीट पर हम के मुकाबले राजद-कांग्रेस दोनों के प्रत्याशी

    गया की सिकंदरा सीट पर हम के विधायक प्रफुल्ल कुमार मांझी के विरुद्ध महागठबंधन के दो-दो प्रत्याशी हैं। राजद ने यहां से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस ने भी विनोद कुमार चौधरी को टिकट दे दिया है। इस तरह इस सीट पर महागठबंधन की दोस्ताना लड़ाई हो रही है। इससे हम की राह कितनी आसान होती है, यह देखना दिलचस्प होगा।


    जीत का कम अंतर भी हम की परेशानी


    वर्तमान में छह में चार सीटें हम के पास हैं, मगर इन सभी सीटों पर मांझी की पार्टी को नजदीकी मुकाबलों में जीत मिली है। सभी सीटों पर जीत का अंतर ढाई से छह हजार के बीच है। इमामगंज और बाराचट्टी में करीब छह हजार, सिकंदरा में करीब पांच हजार और टेकारी में करीब ढाई हजार मतों के अंतर से पार्टी को पिछले चुनाव में जीत मिली थी।