    बिहार चुनाव पर दुनिया की नजर, 7 देशों के राजदूत पटना में लाइव देखेंगे मतदान

    By Pawan Mishra Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 04:31 AM (IST)

    आगामी विधानसभा चुनाव के पहले चरण में अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक पटना आएंगे। फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका समेत सात देशों के 14 प्रतिनिधि बिहार में चुनाव प्रक्रिया का जायजा लेंगे। इनमें से कुछ प्रतिनिधि मतदान केंद्रों पर जाकर मतदान का सीधा अनुभव लेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय लोकतंत्र की पारदर्शिता और चुनाव प्रक्रिया में अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साझा करना है।

    जागरण संवाददाता, पटना। विधानसभा चुनाव का पहला चरण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी राजधानी की ओर ध्यान आकर्षित करेगा। भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने अंतरराष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम (आईईवीपी) को मंजूरी दे दी है। इस कार्यक्रम के तहत फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और कोलंबिया के 14 प्रतिनिधि 5 और 6 नवंबर को राज्य में रहेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इनमें से सात प्रतिनिधि 6 नवंबर को विधानसभा चुनाव में लाइव मतदान का अवलोकन करेंगे और पटना के विभिन्न मतदान केंद्रों का दौरा करेंगे। उनका उद्देश्य भारत में लोकतंत्र के प्रति जन जागरूकता और अपने देशों में चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता को उजागर करना है।

    आईईवीपी का शुभारंभ नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन संस्थान (आईआईआईडीईएम) में किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त डॉ. विवेक जोशी ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। प्रतिभागियों को ईवीएम और वीवीपैट का लाइव प्रदर्शन भी दिखाया गया।

    चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने मतदाता सूची तैयार करने, चुनाव संचालन और भारत में अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं पर भी प्रस्तुति दी। विदेशी प्रतिनिधि 5 और 6 नवंबर को ईवीएम डिस्पैच केंद्रों का निरीक्षण करेंगे और मतदान के दिन पटना के संवेदनशील मतदान केंद्रों का भी दौरा करेंगे।

    इस कार्यक्रम के माध्यम से, चुनाव आयोग अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ सहयोग बढ़ाता है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अपनाई गई चुनावी प्रक्रिया में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि यह कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत में लोकतंत्र की मजबूती और मतदाता जागरूकता को प्रदर्शित करने का एक अवसर है।

    यह कार्यक्रम 2014 से चल रहा है। इस कार्यक्रम ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की पारदर्शिता, सुरक्षा और अखंडता का प्रदर्शन किया है। इस वर्ष के प्रतिभागी मतदाता मतदान और बिहार की चुनाव प्रक्रिया की सटीकता को साझा करने के लिए अपने देशों की यात्रा करेंगे।