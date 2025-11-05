Language
    Bihar Election 2025: राजद प्रत्याशी लल्लू मुखिया समेत 6 के खिलाफ FIR, तेजस्वी यादव पर भी बैठी जांच

    By Braj Kishore Singh Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 09:41 AM (IST)

    बिहार में 2025 के चुनावों के मद्देनज़र, राजद प्रत्याशी लल्लू मुखिया समेत कई लोगों पर आरोप लगे हैं, जिनकी जांच चल रही है। तेजस्वी यादव के नाम पर भी जांच बैठी है, जिससे राजनीतिक माहौल में सरगर्मी है। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कमर कस ली है।

    आचार संहिता उल्लंघन मामले में तेजस्वी के खिलाफ जांच

    संवाद सहयोगी, बाढ़। मंगलवार को पंडारक के करण कुमार नामक युवक ने पंडारक थाने में लल्लू मुखिया सहित आधा दर्जन नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया। पुलिस के अनुसार, करण कुमार ने बताया कि सोमवार को जब वह प्रसाद लेकर अपने घर जा रहा था, तब सभी आरोपी उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं और राजद के पक्ष में मतदान करने का दबाव डालते हैं।

    विरोध करने पर आरोपितों ने उसे बुरी तरह से पीटा और जान से मारने की धमकी दी। ग्रामीण एसपी अपराजित लोहान ने कहा कि मामले में छह लोगों को नामजद किया गया है और जांच जारी है। विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

    लल्लू मुखिया ने इस आरोप को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि पंडारक उनका क्षेत्र नहीं है, उनका विधानसभा क्षेत्र केवल ढिबर पंचायत तक सीमित है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे पिछले आठ दिनों से पंडारक नहीं गए हैं और चुनाव आयोग द्वारा उन्हें जो अंगरक्षक दिया गया है, वह हमेशा उनके साथ रहता है।

    तेजस्वी यादव की सभा में आचार संहिता का उल्लंघन

    संवाद सहयोगी, बाढ़। बाढ़ के गुलाबबाग गांव स्थित राधा कृष्ण पार्क में आयोजित चुनावी सभा के दौरान राजद के अभिकर्ता रणवीर कुमार यादव पर केस दर्ज किया गया है। सीओ नरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मंच पर केवल दस व्यक्तियों के बैठने का आदेश था, जबकि वहां दस से अधिक लोग उपस्थित थे।

    सभा में एक हजार से अधिक लोग शामिल थे। यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। इसी प्रकार, जन सुराज पार्टी के अभिकर्ता और प्रत्याशी पर भी केस दर्ज किया गया है। सीओ ने कहा कि पोस्टर लगाने पर भी रोक थी, लेकिन यह उल्लंघन किया गया। पुलिस ने इस मामले में भी जांच आरंभ कर दी है।

    टाल क्षेत्र में अश्वारोही दल करेगा निगरानी

    संवाद सहयोगी, बाढ़। बाढ़ अनुमंडल के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में लगातार फ्लैग मार्च कराया जा रहा है, ताकि लोग निर्भीक होकर मतदान कर सकें। पुलिस ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि किसी के झांसे में आकर या किसी के दबाव में मतदान न करें।

    वहीं, पंडारक पुलिस ने अपने थाना क्षेत्र में बाइक से रैली के रूप में पुलिसकर्मियों को कई गांवों में भेजा और लोगों से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की।