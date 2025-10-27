Bihar Election 2025: आपका मतदान केंद्र कहां है? ये QR कोड स्कैन करने पर बताएगा सही लोकेशन

जागरण संवाददाता, पटना। विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदातओं को हर सुविधा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जिला निर्वाचन कार्यालय ने खास पहल की है। अब कोई भी मतदाता अपने मतदान केंद्र व उसकी लोकेशन की जानकारी सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके पा सकेगा।

जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डा. त्यागराजन एसएम ने बताया कि निर्वाचन तंत्र मतदाताओं की हर आवश्यकता के प्रति सजग, संवेदनशील व सक्रिय है। उन्होंने कहा कि कई मतदाताओं को अपने मतदान केंद्र के लोकेशन की जानकारी नहीं होती, इससे खासकर शहरी मतदाता मतदान नहीं करते हैं।

बूथ की जानकारी पहले से ही ईसीआइनेट एप और इलेक्ट्रोरलसर्च डाट ईसीआइ डाट जीओवी डाट इन पोर्टल पर उपलब्ध थी। बड़ी संख्या में मतदाता इसका लाभ भी ले रहे हैं। क्यूआर कोड से मतदाताओं को अब यह जानकारी कुछ सेकंड में मिल सकेगी।

मतदाता अपने मोबाइल नंबर, एपिक नंबर या अन्य विवरण दर्ज कर मतदान केंद्र की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्यूआर कोड को हर मतदाता तक पहुंचाने के लिए सभी छठ घाटों पर इसकी बड़ी-बड़ी होर्डिंग व फ्लेक्स लगवाकर इसके फायदे बताए गए हैं।

इसके अलावा पटना जिला प्रशासन अपने एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक आइडी पर भी इसका प्रचार कर रहा है। बताते चलें कि पटना जिला प्रशासन के इंटरनेट प्लेटफार्म से करीब दो लाख लोग जुड़े हुए हैं। डीएम डा. त्यागराजन ने कहा कि छठ महापर्व के बाद लोकतंत्र के महापर्व में सभी की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। जागरूक मतदाता समृद्ध लोकतंत्र की रीढ़ हैं।

उच्च मतदान प्रतिशत से हमारा गौरवशाली लोकतंत्र और सशक्त होगा। हम लोकतंत्र के इस उत्सव को सुखद अनुभव बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पटना मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड के सभी प्रमुख स्टेशन पर डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड, पोस्टर, बैनर और जिंगल के माध्यम से मतदाताओं से छह नवंबर को मतदान की अपील की जा रही है।





वोट के लिए नकद या उपहार लेना-देना दंडनीय अपराध विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के सख्त अनुपालन व प्रलोभन-मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन सतर्क है। जिलाधिकारी ने बताया कि मतदाताओं को वोट के लिए नकद या वस्तु के रूप में कोई भी पारितोषिक देना-लेना दंडनीय अपराध है। फ्लाइंग स्क्वायड, वीडियो सर्विलांस टीम इस पर पैनी नजर रख रहा है।

जिलाधिकारी ने कहा कि चुनावों में प्रलोभन की भूमिका समाप्त करने व सभी प्रत्याशियों को समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। संपत्ति विरूपण, अत्यधिक प्रचार, अवैध खर्च, रिश्वत, शराब, असामाजिक तत्वों जैसी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है।

उन्होंने कहा कि भेद्य मतदाताओं को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मतदाताओं से छह नवंबर को निर्भय होकर, बिना किसी प्रलोभन के मतदान करने की अपील की। जिलाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तकनीकी स्तर पर सभी व्यवस्थाएं ईसीआइनेट प्लेटफार्म पर की गई हैं।

आम जनता एक जागरूक नागरिक के रूप में सी-विजिल एप का उपयोग कर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन, संपत्ति विरूपण या किसी भी प्रकार की चुनावी गड़बड़ी की सूचना दे सकती है। यह एप नागरिकों को लाइव इन्सिडेंट रिपोर्ट करने की सुविधा देता है जिससे साक्ष्यों की प्रामाणिकता बनी रहती है।