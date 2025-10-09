Bihar Election 2025: पाई-पाई का होगा हिसाब, पैसों के लेनदेन पर नजर रख रही फ्लाइंग स्क्वायड और 20 एजेंसियां
पटना में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर निर्वाचन व्यय अनुश्रवण की समीक्षा की। उन्होंने निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए 20 एजेंसियों और फ्लाइंग स्क्वायड को पैसों के लेनदेन पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया। आदर्श आचार संहिता का पालन कराने और अवैध गतिविधियों पर त्वरित कार्रवाई करने पर जोर दिया गया। सभी अधिकारियों को निष्पक्षता से कार्य करने के लिए कहा गया।
जागरण संवाददाता, पटना। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम व एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने बुधवार को विधानसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन व्यय अनुश्रवण की समीक्षा कर अद्यतन जानकारी ली।
अधिकारी द्वय ने निर्वाचन व्यय अनुश्रवण कोषांग के पदाधिकारियों, इनफ़ोर्समेंट एजेंसियों के अधिकारियों, सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (ईआरओ) एवं अन्य को स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त, पारदर्शी एवं सहभागिता पूर्ण माहौल में चुनाव कराने के लिए आयोग के सभी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।
20 एजेंसी रख रही नजर
उन्होंने कहा की लगभग 20 एजेंसी इंफोर्समेंट एजेंसी पैसों के लेनदेन पर पैनी नजर रख रही हैं। इसके अलावा 49 फ्लाईंग स्क्वायड (एफएस), 61 प्वायंट्स पर 183 स्टैटिक सर्विलांस टीम (एसएसटी), 42 वीडियो सर्विलांस टीम (वीएसटी) व 42 वीडियो व्यूईंग टीम (वीवीटी) से जिला प्रशासन प्रत्याशियों के निर्वाचन व्यय पर नजर रख रहा है।
आदर्श आचार संहिता कोषांग, व्यय अनुश्रवण कोषांग व विधि-व्यवस्था कोषांग इसकी निगरानी कर रहे हैं। सभी अनुमंडल प्रशासनिक व पुलिस पदाधिकारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में इन टीमों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
वीडियोग्राफर और चार सशस्त्र बल के जवान तैनात
हर फ्लाइंग स्क्वायड व स्टैटिक सर्विलांस टीम में जीपीएस युक्त वाहन के साथ दंडाधिकारी, एक पुलिस पदाधिकारी, एक वीडियोग्राफर व चार सशस्त्र बल के जवान रहेंगे। इनका कार्य असामाजिक तत्वों पर निगरानी, प्रत्याशियों एवं अन्य लोगों द्वारा मतदाताओं को डराने-धमकाने, नगद राशि प्रदान करने की घटना को रोकना तथा अवैध खर्च पर नजर रखना है। उड़नदस्ता दल आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन एवं अन्य शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करेगा।
डीएम ने कहा कि निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त सभी पदाधिकारी एवं कर्मी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत प्रतिनियुक्ति की तारीख से निर्वाचन परिणाम घोषित होने तक भारत निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझे जाते हैं।
इस अवधि में वे भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण व अनुशासन के अधीन कार्यरत रहते हैं। सभी पदाधिकारी न केवल निष्पक्षता के साथ कार्य करें बल्कि लोगों के बीच उनकी निष्पक्षता परिलक्षित भी होनी चाहिए।
