Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव का इंतजार खत्म, EC आज करेगा तारीखों का एलान
चुनाव आयोग आज बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) कार्यक्रम की घोषणा करेगा। 243 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। राजनीतिक दलों ने छठ पर्व के बाद चुनाव कराने का आग्रह किया है ताकि मतदाताओं की अधिक भागीदारी हो सके। पिछला विधानसभा चुनाव कोविड-19 महामारी के दौरान तीन चरणों में हुआ था।
डिजिटल डेस्क, पटना। चुनाव आयोग सोमवार को यानी बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar VIdhan Sabha Chunav 2025) कार्यक्रम की घोषणा करेगा। इसको लेकर चुनाव आयोग ने शाम 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है।
243 सदस्यीय राज्य विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से अक्टूबर के अंत में मनाए जाने वाले छठ पर्व के तुरंत बाद चुनाव कराने का आग्रह किया है, ताकि अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके, क्योंकि बड़ी संख्या में बाहर काम करने वाले लोग त्योहारों के लिए घर लौटते हैं।
राज्य में 2020 के विधानसभा चुनाव कोविड-19 महामारी के साये में तीन चरणों में हुए थे। इस बार कई राजनीतिक दलों ने एक फेज में चुनाव कराने की मांग की है। चुनाव आयोग आज इस पर अपना अंतिम फैसला सुना देगा।
इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बिहार का दो दिवसीय दौरा कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। अपनी विजिट में उन्होंने सभी मान्यता प्राप्त दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, वहीं जिम्मेदार अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए।
