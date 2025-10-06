Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव का इंतजार खत्म, EC आज करेगा तारीखों का एलान

डिजिटल डेस्क, पटना। चुनाव आयोग सोमवार को यानी बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar VIdhan Sabha Chunav 2025) कार्यक्रम की घोषणा करेगा। इसको लेकर चुनाव आयोग ने शाम 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है।

243 सदस्यीय राज्य विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से अक्टूबर के अंत में मनाए जाने वाले छठ पर्व के तुरंत बाद चुनाव कराने का आग्रह किया है, ताकि अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके, क्योंकि बड़ी संख्या में बाहर काम करने वाले लोग त्योहारों के लिए घर लौटते हैं।