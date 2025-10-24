Bihar Election 2025: पीएम की समस्तीपुर यात्रा के बीच कांग्रेस ने सवालों के जरिये की घेराबंदी

राज्य ब्यूरो, पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समस्तीपुर स्थित कर्पूरी ग्राम यात्रा से ठीक पहले कांग्रेस ने पीएम मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री जयराम रमेश ने इंटरनेट मीडिया पोस्ट के जरिये प्रधानमंत्री और भाजपा पर सवालों की झड़ी लगा दी। उन्होंने सीधे तौर पर जनसंघ और आरएसएस की भूमिका पर निशाना साधा, साथ ही जातिगत सर्वे और आरक्षण को लेकर सरकार की नीयत पर भी सवाल उठाए।

जयराम ने अपनी पोस्ट में सवाल उठाया है कि प्रधानमंत्री जब समस्तीपुर की धरती पर जाएंगे, तो क्या वे यह बताएंगे कि जब कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में पिछड़ों को 26 प्रतिशत आरक्षण देकर सामाजिक न्याय की ऐतिहासिक नींव रखी थी तब मोदी की वैचारिक पूर्वज जनसंघ-आरएसएस ने आरक्षण नीति का खुलकर विरोध किया था?

कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ अपमानजनक और घृणा से भरे नारे नहीं लगाए गए थे? जयराम ने कहा भाजपा बताए कि यह सहीं नहीं है क्या कि उसे दौरान जनसंघ-आरएसएस खेमे के प्रमुख नेताओं ने कर्पूरी ठाकुर सरकार को अस्थिर करने और गिराने में अहम भूमिका नहीं निभाई थी? जब पीएम कर्पूरी ग्राम पहुंचेंगे तो क्या अपने पूर्वजों के कृत्य के लिए माफी मांगेंगे।