    Bihar Politics: भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में टिकट के दावेदारों पर रायशुमारी, दिग्गजों ने जानी राय

    By Raman Shukla Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 08:13 PM (IST)

    भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Assembly Election) की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने 26 जिलों की कोर कमेटी के साथ बैठक की और संभावित उम्मीदवारों के नामों पर विचार किया। इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया और चुनाव रणनीति पर चर्चा की।

    भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में टिकट के दावेदारों पर रायशुमारी

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election 2025) को लेकर भाजपा ने बुधवार से पार्टी के 26 जिलों के कोर कमेटी के साथ भावी प्रत्याशियों के नाम की स्क्रूटनी की। दो समूह में पार्टी के शीर्ष रणनीतिकारों ने 12-12 जिलों के साथ बैठक में विस्तार से चुनाव लड़ने वाले दावेदारों के नाम पर विमर्श किया।

    उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सरकारी आवास पांच, देशरत्न मार्ग पर बुलाई गई बैठक में प्रदेश के 26 संगठनात्मक जिला कोर कमेटी के सदस्यों ने भाग लिया। इसमें अहम यह रहा कि कोर कमेटी में सम्मिलित संबंधित विधानसभा क्षेत्र के विधायकों, पूर्व विधायकों एवं भावी प्रत्याशियों के नाम पर रायशुमारी से पहले संबंधित को बैठक से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया।

    यही नहीं, सत्ता विरोधी लहर से लेकर अन्य कई पहलुओं पर टिकट के दावेदारों के विरुद्ध पार्टी एवं संगठन हित में बेबाकी से बोले का मौका भी दिया गया।

    इस दौरान कई विधायकों के विरुद्ध भाजपा के जिला प्रभारी, क्षेत्रीय प्रभारी, जिलाध्यक्ष, महामंत्री एवं अन्य वरिष्ठों ने खुलकर अपनी राय से अवगत कराया। सुबह नौ बजे से रात दस बजे तक चली मैराथन बैठक में पार्टी ने हर जिले के कोर कमेटी का नब्ज टटोलने का प्रयास किया।

    चुनावी तैयारी की समीक्षा:

    भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि बैठक में राजनीतिक समीक्षा की गई और क्षेत्रवार स्थिति को समझा गया। इसके अलावा चुनाव की रणनीति तैयार करने को लेकर बैठक हुई। भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है और सभी बिंदुओं पर पारदर्शिता रखने के लिए जिला कोर कमेटी से

    रायशुमारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सभी लोगों से विचार विमर्श कर चुनाव में आगे बढ़ेगी। इस बैठक में संबंधित जिलों में विपक्ष की रणनीतियों पर भी चर्चा हुई। सभी जिलों के सदस्यों से अलग-अलग विस्तृत चर्चा की गई और चुनावी रणनीति को लेकर व्यापक विचार विमर्श किया गया।

    फीडबैक लेंगे समूह के नेता

    भाजपा बिहार के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय, प्रदेश महामंत्री राधा मोहन शर्मा, पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, बिहार के सह प्रभारी दीपक प्रकाश के अतिरिक्त अन्य नेताओं ने दो टीम बनाकर एक-एक जिले के कोर ग्रुप के साथ रायशुमारी की।

    राय मशविरा विरोधी हुए मुखर

    भाजपा के कई विधायकों के विरुद्ध पार्टी के जिला संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने सत्ता विरोधी लहर के साथ अन्य कई कमजोरियों की ओर प्रदेश नेतृत्व का ध्यान आकृष्ट किया। संगठन को चुनाव लड़ने की तैयारियों को लेकर जुटे कार्यकर्ताओं के नाम भी गिनाए। टिकट कटने की स्थिति में निर्दलीय लड़ने वालों के बारे में विस्तार बताया।

    पहले दिन बैठक वाले 26 संगठनात्मक जिले

    भागलपुर, नवगछिया, बांका, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, दरभंगा उत्तरी, दरभंगा दक्षिणी, मधुबनी, झंझारपुर, बगहा, बेतिया, मोतिहारी, रक्सौल, ढाका, गोपालगंज, वैशाली उत्तरी, वैशाली दक्षिणी, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर उत्तरी एवं समस्तीपुर दक्षिणी संगठनात्मक जिले सम्मिलित हैं।

