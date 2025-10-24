Language
    Bihar Election 2025: दूसरे चरण में 70 प्रत्याशियों ने लिया नाम वापस, 1302 उम्मीदवार मैदान में

    By Raman Shukla Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 09:15 AM (IST)

    बिहार चुनाव 2025 के दूसरे चरण के लिए 70 उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिया है, जिससे अब 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं। नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए तैयार है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित किया जा सके।

    Hero Image

    नाम वापसी के बाद दूसरे चरण में 1302 प्रत्याशी मैदान में। फोटो जागरण

    राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 20 जिले की 122 विधानसभा क्षेत्रों में नाम वापसी की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर, गुरुवार थी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अंतिम दिन 70 प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिए।

    अब दूसरे चरण के लिए चुनाव मैदान में 1302 प्रत्याशियों के बीच टक्कर होगी। उल्लेखनीय है कि 1372 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र स्वीकृत किए गए थे, जबकि 389 अभ्यर्थियों के नामांकन पत्र विभिन्न कारणों से रद हो गए थे।

    गुरुवार को पर्चा वापस लेने वाले प्रमुख नाम में भाजपा के चनपटिया से पूर्व विधायक प्रकाश राय, नरकटियागंज की विधायक रश्मि वर्मा के अतिरिक्त कई अन्य शामिल हैं।

    वहीं, नाम वापस लेने वाले दलीय नेताओं में कांग्रेस के प्रत्याशी सतीश कुमार ऊर्फ मंटन सिंह ने वारसिलीगंज एवं प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से तौकीर आलम ने तो वीआइपी के प्रत्याशी बिंदू गुलाब यादव ने बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र से नाम वापस ले लिया है।

    दूसरे चरण में कुल 1761 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरा था। दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को मतदान होना है। उधर, भाजपा के बागियों के नाम वापस लेने को लेकर चर्चा है कि पार्टी की ओर से कठोर कार्रवाई की चेतावनी के साथ ही कानूनी शिकंजा कसने के डर से प्रकाश एवं रश्मि वर्मा ने नाम वापस लिए हैं।