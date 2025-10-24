Bihar Election 2025: दूसरे चरण में 70 प्रत्याशियों ने लिया नाम वापस, 1302 उम्मीदवार मैदान में

राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 20 जिले की 122 विधानसभा क्षेत्रों में नाम वापसी की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर, गुरुवार थी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अंतिम दिन 70 प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिए।

अब दूसरे चरण के लिए चुनाव मैदान में 1302 प्रत्याशियों के बीच टक्कर होगी। उल्लेखनीय है कि 1372 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र स्वीकृत किए गए थे, जबकि 389 अभ्यर्थियों के नामांकन पत्र विभिन्न कारणों से रद हो गए थे।

गुरुवार को पर्चा वापस लेने वाले प्रमुख नाम में भाजपा के चनपटिया से पूर्व विधायक प्रकाश राय, नरकटियागंज की विधायक रश्मि वर्मा के अतिरिक्त कई अन्य शामिल हैं।

वहीं, नाम वापस लेने वाले दलीय नेताओं में कांग्रेस के प्रत्याशी सतीश कुमार ऊर्फ मंटन सिंह ने वारसिलीगंज एवं प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से तौकीर आलम ने तो वीआइपी के प्रत्याशी बिंदू गुलाब यादव ने बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र से नाम वापस ले लिया है।