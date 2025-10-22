Bihar Election 2025: दूसरे चरण के 519 अभ्यर्थियों के नामांकन रद, गुरुवार तक नाम वापसी

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण में 20 जिले की 122 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन करने वाले प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच मंगलवार को की गई। भारत निर्वाचन आयोग के अधिकृत वेबसाइट पर रात 9.45 बजे तक अपलोड़ किए गए आंकडों के अनुसार 519 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र रद कर दिए गए हैं।