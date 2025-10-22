Bihar Election 2025: दूसरे चरण के 519 अभ्यर्थियों के नामांकन रद, गुरुवार तक नाम वापसी
बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों के लिए हुए नामांकन पत्रों की जांच में 519 उम्मीदवारों के पर्चे रद्द कर दिए गए। 1871 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र सही पाए गए। निर्वाचन आयोग के अनुसार, नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर है।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण में 20 जिले की 122 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन करने वाले प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच मंगलवार को की गई। भारत निर्वाचन आयोग के अधिकृत वेबसाइट पर रात 9.45 बजे तक अपलोड़ किए गए आंकडों के अनुसार 519 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र रद कर दिए गए हैं।
नामांकन पत्रों की जांच में 1871 प्रत्याशियों का नामांकन पत्र वैध पाया गया है। इधर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नामांकन करने वाले प्रत्याशियों के नाम वापसी की अंतिम समय सीमा गुरुवार (23 अक्टूबर) निर्धारित की गई है।
