Bihar Election 2025: पटना की 14 विधानसभा सीटों में 53 का नामांकन रद, 158 प्रत्याशी बचे मैदान में

जागरण संवाददाता, पटना। पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिले के14 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 158 प्रत्याशी स्क्रूटनी के बाद चुनावी मैदान में बचे हैं। 53 उम्मीदवारों के नामांकन रद कर दिए गए। यह जानकारी जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी की गई है। जिले में 10 से 17 अक्टूबर के बीच कुल 211 उम्मीदवारों ने 314 नामांकन सेट में पर्चा दाखिल किया था। स्क्रूटनी में वैध पाए जाने के बाद 158 उम्मीदवारों के नाम स्वीकार किए गए हैं।

इनमें 139 पुरुष व 19 महिला प्रत्याशी हैं। सबसे अधिक नामांकन पालीगंज विधानसभा से हुए, जहां 45 सेट में 29 उम्मीदवारों ने नामांकन के पर्चे दाखिल किए थे। जांच के बाद यहां 14 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए। वहीं, दीघा विधानसभा से 16 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा था, जिनमें 11 प्रत्याशी मैदान में बचे हैं।

इसके अलावा कुम्हरार और मनेर में 14-14 प्रत्याशी चुनावी दौड़ में हैं। पटना साहिब, बाढ़ और फतुहा सीटों पर 12-12 उम्मीदवारों के नामांकन स्वीकार किए गए हैं। मोकामा से 8, बख्तियारपुर से 9, बांकीपुर से 10, दानापुर से 10, मसौढ़ी से 10, बिक्रम से 10 और फुलवारी से 12 प्रत्याशी मैदान में हैं।