Bihar Election 2025: पटना की 14 विधानसभा सीटों में 53 का नामांकन रद, 158 प्रत्याशी बचे मैदान में
पटना जिले की 14 विधानसभा सीटों के लिए बिहार चुनाव 2025 की तैयारी चल रही है। नामांकन प्रक्रिया के बाद, 53 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द हो गए हैं, जिसके बाद अब 158 उम्मीदवार मैदान में हैं। नामांकन रद्द होने का मुख्य कारण कागजातों में कमी बताई गई है। चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
जागरण संवाददाता, पटना। पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिले के14 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 158 प्रत्याशी स्क्रूटनी के बाद चुनावी मैदान में बचे हैं। 53 उम्मीदवारों के नामांकन रद कर दिए गए।
यह जानकारी जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी की गई है। जिले में 10 से 17 अक्टूबर के बीच कुल 211 उम्मीदवारों ने 314 नामांकन सेट में पर्चा दाखिल किया था। स्क्रूटनी में वैध पाए जाने के बाद 158 उम्मीदवारों के नाम स्वीकार किए गए हैं।
इनमें 139 पुरुष व 19 महिला प्रत्याशी हैं। सबसे अधिक नामांकन पालीगंज विधानसभा से हुए, जहां 45 सेट में 29 उम्मीदवारों ने नामांकन के पर्चे दाखिल किए थे। जांच के बाद यहां 14 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए। वहीं, दीघा विधानसभा से 16 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा था, जिनमें 11 प्रत्याशी मैदान में बचे हैं।
इसके अलावा कुम्हरार और मनेर में 14-14 प्रत्याशी चुनावी दौड़ में हैं। पटना साहिब, बाढ़ और फतुहा सीटों पर 12-12 उम्मीदवारों के नामांकन स्वीकार किए गए हैं। मोकामा से 8, बख्तियारपुर से 9, बांकीपुर से 10, दानापुर से 10, मसौढ़ी से 10, बिक्रम से 10 और फुलवारी से 12 प्रत्याशी मैदान में हैं।
महिला उम्मीदवारों की संख्या इस बार भी सीमित रही। कुल 19 महिलाओं के नामांकन स्वीकार हुए हैं, जबकि पुरुष उम्मीदवारों की संख्या 139 है। तीसरे लिंग श्रेणी से कोई प्रत्याशी नहीं है।
जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार सभी वैध प्रत्याशियों को प्रतीक आवंटन की प्रक्रिया 19 अक्टूबर को पूरी की जाएगी। इसके साथ ही पटना जिले में पहले चरण के चुनावी प्रचार की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी।
|विधानसभा क्षेत्र
|नामांकित प्रत्याशी
|स्क्रूटनी के बाद बचे प्रत्याशी
|178-मोकामा
|9
|8
|179-बाढ़
|12
|12
|180-बख्तियारपुर
|13
|9
|181-दीघा
|16
|11
|182-बांकीपुर
|13
|10
|183-कुम्हरार
|19
|14
|184-पटना साहिब
|13
|12
|185-फतुहा
|14
|12
|186-दानापुर
|16
|10
|187-मनेर
|15
|14
|188-फुलवारी
|17
|12
|189-मसौढ़ी
|13
|10
|190-पालीगंज
|29
|14
|191-बिक्रम
|12
|10
