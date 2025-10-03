Bihar Politics: पशुपति पारस का सीट बंटवारे पर महागठबंधन को अल्टीमेटम, 100% स्ट्राइक रेट का दावा

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। संभावना जताई जा रही हैा चुनाव आयोग जल्द ही चुनाव की तारीखों का एलान कर सकती है। वहीं बिहार में एनडीए और महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर भी बात अब अंतिम चरण चल रही है।

इन सबके बीच महागठबंधन में शामिल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने सीट बंटवारे को लेकर ऐसी बात कही है जिससे लालू और तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ सकती है।

पशुपति कुमार पारस ने कहा कि हमने एक सर्वेक्षण कराया है और केवल उन्हीं सीटों की मांग करेंगे जहां हमें जीत का भरोसा है। हम अनावश्यक सीटों की मांग नहीं करेंगे।

उन्होंने आगे कहा हमारा लक्ष्य महागठबंधन सरकार बनाना है, और मैं केवल उन्हीं सीटों के लिए अनुरोध करूंगा जहां हमारे पास मजबूत उम्मीदवार हैं। मुझे विश्वास है कि हम 100 प्रतिशत स्ट्राइक रेट हासिल करेंगे।

नीतीश पर साधा निशाना

वहीं सीएम नीतीश कुमार हमला करते हुए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने कहा कि बिहार में एक व्यक्ति (मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जिक्र) 20 साल से सत्ता में है।

राज्य की जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चुना था। हालांकि, हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिले... हमने 32 जिलों में बैठकें कीं और पाया कि बिहार की जनता अब बदलाव के मूड में है।

समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ।