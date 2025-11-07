हमला, धमकी और पथराव: बिहार में पहले चरण की वोटिंग में 11 घटनाओं ने खींचा सबका ध्यान

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग खत्म हो गई है। चुनाव आयोग के अनुसार बिहार में पहले चरण में 64.69 प्रतिशत वोट पड़े हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग हुई। कुछ जगहों पर हिंसा की सूचनाओं के साथ बाकि जगहों पर चुनाव शांतिपूर्ण रहा। आइए पहले फेज की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें।

1. डिप्टी CM की गाड़ी पर हमला बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दिन उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा सुर्खियों में बने रहे। उनके काफिले पर राजद कार्यकर्ताओं ने पथराव और चप्पल-कीचड़ से हमला किया। यहां तक कि उन्हें मतदान केंद्र पर जाने से रोक दिया। इसके बाद उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और राजद के विधान पार्षद अजय कुमार के बीच तीखी बहस हुई।

2. RJD उम्मीदवार भाई वीरेंद्र ने दारोगा को धमकाया पटना के मनेर में ID चेक करने पर RJD उम्मीदवार भाई वीरेंद्र ने दारोगा को धमकाया। ऐसा आरोप है कि उन्होंने दारोगा को धमकी देते हुए कहा कि यहीं आग लगा देंगे। चुनाव आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। भाई वीरेंद्र पर एफआईआर दर्ज हो गई है।

3. सीपीआई प्रत्याशी पर हमला सारण के जैतपुर में मांझी सीट से CPI प्रत्याशी सत्येंद्र कुमार की गाड़ी पर ईंट-पत्थर और लाठी से हमला किया गया। 4. कहलगांव में जदयू प्रत्याशी के प्रचार वाहन पर पत्थरबाजी भागलपुर के कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में जदयू प्रत्याशी शुभानंद मुकेश के प्रचार वाहन पर असामाजिक तत्वों ने हमला किया। बाईपास थाना क्षेत्र के बनगांव-खुटाहा गांव में हुई इस घटना के बाद, जिला जदयू महासचिव ओमप्रकाश भ्रमर ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।

5. कई जगहों पर EVM में खराबी चुनाव के दौरान कई जिलों में EVM में खराबी की घटनाएं सामने आईं। चुनाव आयोग ने बताया कि इन जगहों पर ईवीएम को तुरंत बदला गया। 6. मुजफ्फरपुर में पर्यटन मंत्री को खदेड़ा मुजफ्फरपुर में चुनाव के दौरान पर्यटन मंत्री राजू सिंह को खदेड़ कर भगा दिया गया। साहेबगंज के गोपीगंज स्थित बूथ संख्या 108 और 109 पर मतदान के दौरान अचानक माहौल गर्म हो गया। आरोप है कि यहां विरोधी दल के कार्यकर्ताओं ने पर्यटन मंत्री राजू सिंह के पहुंचते ही उनका विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते नारेबाजी तेज हुई और भीड़ आक्रोशित हो उठी। बढ़ते विरोध को देखते हुए सुरक्षा बलों ने हस्तक्षेप किया और मंत्री को वहां से वापस लौटना पड़ा।

7. गोपालगंज में वोट डालते समय EVM का फोटो किया क्लिक गोपालगंज में विधानसभा चुनाव के दौरान, मतदान के बाद ईवीएम मशीन की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोप में दो फेसबुक यूजर्स के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर साइबर सेल की मदद से इस मामले की जांच शुरू कर दी है।

8. नक्सल प्रभावित भीमबांध गांव में 20 साल बाद पहली बार हुआ मतदान 20 वर्ष बाद भीमबांध गांव के मतदाताओं ने पहल बार अपने ही गांव में के मतदान केंद्र पर वोट डाले। 2005 में नक्सलियों ने इस क्षेत्र के तत्कालीन एसपी केसी सुरेंद्र बाबू सहित सात पुलिसकर्मियों को बारूदी सुरंग में उड़ा दिया था। उस घटना के बाद सुरक्षा कारणों से चुनाव आयोग ने यहां मतदान केंद्र को गांव से बीस किलोमीटर दूर स्थानांतरित कर दिया था। 20 वर्ष बाद भीम बांध के वन विभाग विश्रामालय स्थित बूथ संख्या 310 पर गुरुवार की सुबह से ही मतदाता मतदान करने पहुंचे।

9. मुजफ्फरपुर में ईवीएम खराब होने से परेशान मतदानकर्मी बेहोश बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में मुजफ्फरपुर के पारू विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 331 पर ईवीएम खराब होने से मतदान बाधित हुआ। ईवीएम ठीक करने की कोशिश में मतदानकर्मी शशि शेखर तनाव में आकर बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। मशीन बदलने के बाद यहां मतदान फिर से शुरू हुआ।

10. वोट देकर लौट रहे पूर्व जिला पार्षद को वाहन ने कुचला गुरुवार की सुबह करीब नौ बजे पूर्व जिला पार्षद थाना नदौल निवासी सुरेश प्रसाद यादव अपने ग्रामीण सुरेंद्र यादव के साथ वोट देने के बाद एनएच-22 के किनारे स्थित एक चाय दुकान पर चाय पीने गए थे। दोनों मसौढ़ी आने के लिए सड़क पार कर रहे थे। इसी दौरान एक टाटा सफारी ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों की मौत हो गई।