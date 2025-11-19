जागरण संवाददाता, पटना। Eggs Price in Patna: अंडे यानी प्रोटीन का खजाना। जिम जाने वालों का प्रमुख आहार। अंडे के बाजार का रुख राजधानी पटना में तेजी से बदल रहा है।

कुछ साल पहले तक यहां की दुकानों और रेस्टोरेंटों में आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पंजाब के अंडों का दबदबा था, लेकि‍न अब ऐसा नहीं है।

अब ग्राहकों की पसंद स्थानीय अंडे हो गए हैं। मोकामा, वैशाली और मुजफ्फरपुर के अंडे अपनी बेहतर गुणवत्ता, स्वाद और मजबूत परत के कारण लोगों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं।

व्यवसायियों के अनुसार दूसरे राज्यों से आने वाले अंडों की परत अपेक्षाकृत पतली होती है, इसके कारण टूटने की आशंका अधिक रहती है।

इसके विपरीत, स्थानीय फार्मों से आने वाले अंडों की परत मोटी और मजबूत होने के कारण परिवहन के दौरान क्षति कम होती है, इससे विक्रेता और ग्राहक दोनों इन्हें प्राथमिकता दे रहे हैं।

कीमतों में लगातार उछाल

ठंड की शुरुआत होते ही अंडों की कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। थोक बाजार में 210 अंडों के एक कार्टन की कीमत पिछले दिनों 1280 से 1330 रुपये थी।

अब उसकी कीमत बढ़कर 1350 से 1400 रुपये तक पहुंच गई है। खुदरा बाजार में प्रति अंडा 9 से 10 रुपये में बिक रहा है।

कुर्जी के अंडा व्यवसायी पिंटू बताते हैं कि छठ पूजा के बाद कीमतों में 8 से 10 रुपये प्रति कैरेट की वृद्धि दर्ज की गई है। पहले 30 अंडों का एक कैरेट 185 रुपये में मिल जाता था।

अब इसकी कीमत 195 से 200 रुपये तक हो गई है। पिछले नवंबर में 1300 रुपये का मिलने वाला कार्टन अब लगभग 1400-1430 रुपये का हो चुका है। मुर्गी के दाने की बढ़ी कीमतें इस तेजी का प्रमुख कारण हैं।