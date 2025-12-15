Language
    By Dina Nath Sahani Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 06:26 PM (IST)

    राजीव रौशन ने संभाला उच्‍च शि‍क्षा सच‍िव का पद। जागरण आर्काइव

    राज्य ब्यूरो, पटना। भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी राजीव रौशन ने सोमवार को नव सृजित उच्च शिक्षा विभाग (Higher Education Department) में सचिव पद का कार्यभार ग्रहण किया।

    इसके बाद उच्च शिक्षा सचिव ने कहा कि राज्‍य सरकार के संकल्पों को धरातल पर उतारना ही मेरी प्राथमिकता है। राज्य सरकार से जो जिम्मेदारी मिली है उसके अनुरुप कार्य किया जाएगा।

    युवाओं काे ध्यान में रखते हुए उच्च शिक्षा की बेहतरी की दिशा में काम करने के साथ इसे और रोजगारपक बनाने को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग दो जगह से संचालित होता है। शिक्षण और प्रशासनिक कार्य लोकभवन से और वित्तीय कार्य शिक्षा विभाग के माध्यम से होता है।

    दोनों में बेहतर सामंजस बैठाकर उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा, ताकि बिहार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देश में अव्वल हो सके।

    शिक्षा को बहुमुखी व बहुआयामी बनाने का होगा काम 

    उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से इस नए विभाग का गठन किया गया है। इसके माध्यम से युवा पीढ़ी को बेहतर और रोजगारपरक शिक्षा मिले।

    प्रयास किया जाएगा जिससे कि युवाओं को पढ़ाई के बाद रोजगार मिल सके। शिक्षा को बहुमुखी और बहुआयामी बनाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। इससे पहले उच्च शिक्षा निदेशक डा.एनके अग्रवाल ने पुष्पगुच्छ भेंट कर सचिव राजीव रौशन का स्वागत किया।

    अधिकारियों के साथ की बैठक

    कार्यभार ग्रहण करने के बाद सचिव राजीव रौशन ने विभाग के अधिकारियों के साथ परिचय बैठक की। बैठक के दौरान नवसृजित विभाग के गठन, उसकी संरचना, कार्यों एवं दायित्वों से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।

    इस अवसर पर शिक्षा विभाग के परामर्शी बैद्यनाथ यादव, निदेशक (प्रशासन) मनोरंजन कुमार, उपनिदेशक नसीम अहमद, दीपक कुमार सिंह एवं दिवेश चौधरी, उपनिदेशक (प्रशासन) रामानुज प्रसाद सिंह, विशेष कार्य अधिकारी विनीता तथा दिनेश कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।