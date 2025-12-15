Language
    बिहार में रोजगारोन्मुखी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर रहेगा फोकस, कार्यभार संभालते ही बोले सचिव राजीव रौशन

    By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 03:34 PM (IST)

    बिहार के नए शिक्षा सचिव राजीव रौशन ने कार्यभार संभालते ही रोजगारोन्मुखी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि ...और पढ़ें

    बिहार में रोजगारोन्मुखी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर रहेगा फोकस

    डिजिटल डेस्क, पटना। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजीव रौशन ने सोमवार को नव सृजित उच्च शिक्षा विभाग के सचिव पद का कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार संभालते ही उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप उच्च शिक्षा को रोजगारोन्मुखी, गुणवत्तापूर्ण और व्यावहारिक बनाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि सरकार के संकल्पों को धरातल पर उतारने के लिए विभागीय टीम के साथ समन्वय स्थापित कर ठोस और प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।

    सचिव राजीव रौशन ने संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि उच्च शिक्षा विभाग का संचालन दो स्तरों पर किया जाता है। शिक्षण एवं प्रशासनिक गतिविधियां लोकभवन से संचालित होती हैं, जबकि वित्तीय प्रबंधन शिक्षा विभाग के माध्यम से होता है।

    इन दोनों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित कर निर्णय प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाया जाएगा। इसका सीधा लाभ राज्य के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और विद्यार्थियों को मिलेगा।

    उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा को नई दिशा देने के उद्देश्य से इस नव सृजित विभाग का गठन किया गया है। विभाग का मुख्य लक्ष्य युवाओं को ऐसी शिक्षा देना है, जो केवल डिग्री तक सीमित न रहकर उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के योग्य बनाए।

    पाठ्यक्रमों को आधुनिक जरूरतों के अनुरूप ढालने, कौशल विकास को बढ़ावा देने और इंडस्ट्री से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जाएगा, ताकि पढ़ाई पूरी करने के बाद युवाओं को बेहतर अवसर मिल सकें।

    राजीव रौशन ने यह भी कहा कि बिहार में उच्च शिक्षा की अपार संभावनाएं हैं। आवश्यकता है योजनाबद्ध तरीके से संसाधनों के उपयोग और शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता में निरंतर सुधार की।

    सरकार के सहयोग और विभागीय अधिकारियों की टीमवर्क से बिहार को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने का प्रयास किया जाएगा।

    इस अवसर पर उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक डॉ. एन.के. अग्रवाल ने पुष्पगुच्छ भेंट कर नए सचिव का स्वागत किया।

    कार्यभार ग्रहण करने के बाद सचिव ने विभागीय अधिकारियों के साथ परिचयात्मक बैठक की, जिसमें नव सृजित विभाग की संरचना, कार्यप्रणाली और दायित्वों पर विस्तार से चर्चा हुई।

    बैठक में शिक्षा विभाग के परामर्शी बैद्यनाथ यादव, निदेशक (प्रशासन) मनोरंजन कुमार, उप-निदेशक नशीम अहमद, दीपक कुमार, दिवेश चौधरी, उप-निदेशक (प्रशासन) रामानुज प्रसाद सिंह, विशेष कार्य अधिकारी विनीता, उप-निदेशक (जन-संपर्क) दिनेश कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।