बिहार में रोजगारोन्मुखी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर रहेगा फोकस, कार्यभार संभालते ही बोले सचिव राजीव रौशन

डिजिटल डेस्क, पटना। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजीव रौशन ने सोमवार को नव सृजित उच्च शिक्षा विभाग के सचिव पद का कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार संभालते ही उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप उच्च शिक्षा को रोजगारोन्मुखी, गुणवत्तापूर्ण और व्यावहारिक बनाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि सरकार के संकल्पों को धरातल पर उतारने के लिए विभागीय टीम के साथ समन्वय स्थापित कर ठोस और प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।

सचिव राजीव रौशन ने संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि उच्च शिक्षा विभाग का संचालन दो स्तरों पर किया जाता है। शिक्षण एवं प्रशासनिक गतिविधियां लोकभवन से संचालित होती हैं, जबकि वित्तीय प्रबंधन शिक्षा विभाग के माध्यम से होता है।

इन दोनों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित कर निर्णय प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाया जाएगा। इसका सीधा लाभ राज्य के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और विद्यार्थियों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा को नई दिशा देने के उद्देश्य से इस नव सृजित विभाग का गठन किया गया है। विभाग का मुख्य लक्ष्य युवाओं को ऐसी शिक्षा देना है, जो केवल डिग्री तक सीमित न रहकर उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के योग्य बनाए।