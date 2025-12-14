Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar: शिक्षकों को बकाया भुगतान नहीं कर बुरे फंसे शिक्षा विभाग के 10 अधिकारी, चौथे चरण की नियुक्‍त‍ि पर भी आया अपडेट

    By Dina Nath Sahani Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 06:32 PM (IST)

    बिहार में शिक्षा विभाग के 10 अधिकारी शिक्षकों को बकाया भुगतान नहीं करने के कारण मुश्किल में फंस गए हैं। विभाग ने इस मामले पर सख्‍त रुख अपनाया है। इसके ...और पढ़ें

    Hero Image

    बिहार के 10 श‍िक्षा पदाध‍िकार‍ियों को शोकॉज। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    राज्य ब्यूरो, पटना। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को बकाया भुगतान नहीं करने वाले संबंधित 10 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। विभागीय निदेशक ने संबंधित अधिकारियों से पूछा है कि समयावधि में शिक्षकों को बकाया भुगतान नहीं होने का कारण स्पष्ट करें।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिन जिलों के अधिकारियों को नोटिस भेजा गया है उनमें भागलपुर, पूर्वी चंपारण, गया, कैमूर, मधेपुरा, मधुबनी, पटना, समस्तीपुर, सुपौल एवं वैशाली जिले के संबंधित अधिकारी शामिल हैं।

    शिक्षा विभाग ने बीसी-ईबीसी एवं एससी-एसटी पोस्ट मैट्रिक स्काॅलरशिप के 980 मामलों को भी लंबित पाया है। विभाग ने सभी मामलों के निबटारे करने को कहा है।

    बता दें कि शिक्षा विभाग में न्यायालय से जुड़े 12 हजार मामले लंबित हैं। जिला शिक्षा पदधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि एक माह से लंबित अवमाननावाद में मंगलवार के पहले शपथ पत्र दायर करें।

    अनुकंपा के आधार पर परिचारी की नियुक्ति के 703 मामले विद्यालय लिपिक एवं विद्यालय लंबित हैं। सर्वाधिक 92 मामले मुजफ्फरपुर जिले में लंबित हैं।

    इसके मद्देनजर नियुक्ति की प्रक्रिया अविलंब विद्यालय लिपिक एवं विद्यालय पूरा करने के निर्देश दिया गया है। परिचारियों का जिला स्तर पर प्रशिक्षण निर्देश दिया गया है। प्रशिक्षण प्रत्येक कार्यदिवस में होगा।

    चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति को 17 जिलों ने सौंपीं रिक्तियां

    राज्य में चौथे चरण की शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर 17 जिलों में रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई पूरी हो गई है। रोस्टर क्लियरेंस के अनुसार संबंधित 17 जिलों से रिक्तियां शिक्षा विभाग को मिल चुकी हैं।

    शेष 21 जिलों में रोस्टर क्लियरेंस का मामला जिलाधिकारी के स्तर पर लंबित है। इसके मद्देनजर संबंधित जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जिलाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर तय समय-सीमा के अंदर रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई पूरी करायें।

    बता दें कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) का परीक्षाफल जारी होने के बाद चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होनी है। माध्यमिक्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) परीक्षाफल जल्द आने वाला है। फरवरी में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी।