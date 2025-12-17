Language
    यातायात नियम तोड़ने वालों पर सख्ती, 4,488 वाहन चालकों का लाइसेंस निलंबित, 497 का रद

    By kumar rajatEdited By: Radha Krishna
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 05:20 PM (IST)

    बिहार में सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 4,488 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित और 497 रद किए गए ...और पढ़ें

    यातायात नियम तोड़ने वालों पर सख्ती

    राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने बड़ी और सख्त कार्रवाई की है। यातायात नियमों का लगातार उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाते हुए विभाग ने 4,488 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं, जबकि 497 चालकों के लाइसेंस पूरी तरह रद कर दिए गए हैं। विभाग की इस कार्रवाई से नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों में हड़कंप मच गया है।

    परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है।

    जिन चालकों का लाइसेंस निलंबित किया गया है, यदि वे निलंबन अवधि के दौरान या उसके बाद दोबारा सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं, तो उनका लाइसेंस सीधे रद कर दिया जाएगा।

    विभाग ने स्पष्ट किया है कि ओवरस्पीडिंग, शराब पीकर वाहन चलाना, बिना हेलमेट या सीट बेल्ट वाहन चलाना, गलत दिशा में ड्राइविंग, मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए वाहन चलाना जैसे मामलों को गंभीर श्रेणी में रखा गया है।

    ऐसे मामलों में पहली बार लाइसेंस निलंबित किया जा रहा है, लेकिन बार-बार नियम तोड़ने पर किसी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी।

    परिवहन विभाग का कहना है कि जिन 497 चालकों का लाइसेंस रद किया गया है, वे भविष्य में सीधे नए लाइसेंस के हकदार नहीं होंगे।

    लाइसेंस रद होने के बाद उन्हें दोबारा आवेदन करना होगा और नया ड्राइविंग टेस्ट पास करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही सभी जरूरी दस्तावेज भी फिर से जमा करने होंगे।

    अधिकारियों के मुताबिक, तकनीक के माध्यम से ई-चालान और डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर नियम उल्लंघन करने वालों की पहचान की जा रही है।

    बार-बार पकड़े जाने वाले चालकों के खिलाफ डेटा के आधार पर स्वतः कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में यह अभियान और तेज किया जाएगा।

    परिवहन विभाग ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात नियमों का पालन करें। नियमों का पालन न करने पर न केवल आर्थिक दंड लगेगा, बल्कि लाइसेंस निलंबन और रद जैसी कठोर कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा।

    विभाग का मानना है कि सख्त कदमों से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित होगी।