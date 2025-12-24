सात निश्चय-3 की योजनाओं की सही जानकारी हर घर तक पहुंचाने के निर्देश, आईपीआरडी मंत्री विजय चौधरी ने की विभागीय समीक्षा

राज्य ब्यूरो, पटना। सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री विजय कुमार चौधरी ने राज्य सरकार के सात निश्चय-तीन की जानकारी को हर घर तक पहुंचाने का निर्देश दिया है। मंगलवार को विभागीय समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि इस महत्वाकांक्षी योजना का प्रचार-प्रसार प्रभावी ढंग से हो। गलत सूचनाओं और अफवाहों का तुरंत खंडन किया जाए।

मंत्री ने विभाग के विभिन्न प्रचार माध्यमों का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि आईपीआरडी सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों को प्रिंट, इलेक्ट्रानिक, रेडियो, डिजिटल प्लेटफार्म्स (फेसबुक, यूट्यूब, एक्स, इंस्टाग्राम), आउटडोर होर्डिंग्स, फ्लेक्स, चैट बाट और इन्फ्लूएंसर्स के माध्यम से जनता तक पहुंचा रहा है।

उन्होंने कहा कि 15 प्रमुख थीम्स पर फोकस होना चाहिए। इनमें रोजगार सृजन, विधि-व्यवस्था, पर्यटन, महिला सशक्तिकरण, पुलिस आधुनिकीकरण, नगर विकास, औद्योगिक विकास, जलवायु परिवर्तन, आधारभूत संरचना, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और खेल शामिल हैं। समीक्षा में बताया गया कि विभाग गलत सूचनाओं के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करता है। प्राकृतिक आपदा, शांति-व्यवस्था और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जनता के फीडबैक को विभिन्न माध्यमों से संग्रहित कर सरकार तक पहुंचाया जाता है।

विभाग की मुख्य योजनाएं विभाग के काम-काज में प्रमुखता से क्षेत्रीय प्रचार योजना, विशेष अंगीभूत योजना, जनजातीय क्षेत्र उप योजना, बिहार राज्य पत्रकार सम्मान पेंशन योजना, बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना, बिहार डायरी-कैलेंडर प्रकाशन, राज्य सूचना केंद्र संचालन, आउटडोर पब्लिसिटी और पत्रकारों का प्रमाणीकरण व कल्याण शामिल हैं।

सभी विभागों के लिए जनसंपर्क पदाधिकारी समीक्षा के दौरान बताया गया कि राज्य के सभी विभागों में जनसंपर्क बेहतर करने के उद्देश्य से जनसंपर्क पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ये पदाधिकारी योजनाओं की सही जानकारी सक्रियता से जनता तक पहुंचा रहे हैं। नियमित प्रेस ब्रीफिंग से सरकारी सूचनाओं का तथ्यात्मक प्रसार सुनिश्चित किया जा रहा है।