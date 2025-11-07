पहले चरण का रिकॉर्ड मतदान, अब नीतीश कुमार की नजर बिहार को विकसित राज्य बनाने पर
Bihar election 2025 बिहार में पहले चरण के मतदान के बाद, नीतीश कुमार ने बिहार को विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। वे शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। कृषि विकास और किसानों की आय बढ़ाने पर भी सरकार का जोर रहेगा।
राज्य ब्यूरो, पटना।Bihar Mahasamar: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट करते हुए कहा कि अब समय है बिहार को देश के सबसे ज्यादा विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने का। उन्होंने पहले चरण के चुनाव में रिकॉर्ड मतदान के लिए जनता का धन्यवाद भी किया।
मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि पिछले वर्षों में बिहार ने अभूतपूर्व प्रगति की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मतदान केवल हमारा अधिकार नहीं, बल्कि दायित्व भी है। बिहार के लोगों से उनका आग्रह है कि दूसरे चरण के मतदान में भी पहले चरण की तरह वही उत्साह और सक्रियता दिखाई जाए, ताकि राज्य का विकास और गति पकड़े।
नीतीश कुमार ने कहा, “सबका सम्मान हो, सबका विकास हो। यही हमारा उद्देश्य है। सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं।” उन्होंने लोगों से यह भी आग्रह किया कि आगामी 11 नवंबर को दूसरे चरण के मतदान में भाग लेकर बिहार के विकास में योगदान दें।
मुख्यमंत्री का यह संदेश राज्य में चुनावी माहौल को सकारात्मक दिशा देने के साथ-साथ लोगों को लोकतांत्रिक जिम्मेदारी निभाने की प्रेरणा भी देता है। उन्होंने पहले चरण के मतदान में भारी उत्साह और रिकॉर्ड भागीदारी की सराहना की और उम्मीद जताई कि अगले चरण में भी मतदाता इसी जोश के साथ मतदान करेंगे।
राज्य सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसंरचना और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री का यह संदेश उन प्रयासों को और मजबूत करने और बिहार को देश के सबसे विकसित राज्यों में शामिल करने के संकल्प को दर्शाता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।