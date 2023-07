Patna: झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले 46 हजार परिवारों को मिलेगा पक्का मकान, डिप्टी CM ने विस में की घोषणा

Bihar Politics डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि नगर विकास विभाग बाकरगंज नाले के ऊपर वेंडर जोन बनाएगा। इस वेंडरजोन का आवंटन फुटपाथ के दुकानदारों के बीच किया जाएगा। विधानसभा में योजना के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को पक्का आवास देगी। 46 हजार परिवारों की पहचान की गई है जिन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

राज्य ब्यूरो, पटना: उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि नगर विकास विभाग बाकरगंज नाले के ऊपर वेंडर जोन बनाएगा। इस वेंडरजोन का आवंटन फुटपाथ के दुकानदारों के बीच किया जाएगा। गुरुवार को विधानसभा में बताया कि सरकार झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को पक्का आवास देगी। योजना के लिए 46 हजार परिवारों की हुई पहचान उन्होंने कहा कि पहले चरण का सर्वेक्षण हुआ है। इसमें 46 हजार से अधिक परिवारों की पहचान की गई है, जिन्हें जल्द ही इस योजना का लाभ मिलेगा। पटना सहित राज्य के अन्य शहरों में जल निकासी की व्यवस्था हो रही है। पटना में मंदिरी नाला के निर्माण के लिए 90 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। सालभर के भीतर हो जाएगा निर्माण उन्होंने बताया कि निविदा भी हो चुकी है। एक साल में इसका निर्माण हो जाएगा। सैदपुर नाला का निर्माण किया जा रहा है। अटल पथ के निर्माण के दौरान एएन कॉलेज के निकट आनंदपुरी नाला को क्षति पहुंची थी। इसे दुरुस्त करने का प्रयास हो रहा है। 18 लाख से अधिक घरों में शुद्ध पेयजल नगर विकास मंत्री की हैसियत से तेजस्वी ने बताया कि राज्य के शहरों में 18 लाख से अधिक घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचा रहा है। मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत नाली एवं गली का निर्माण हो रहा है। राज्य सरकार अपने साधनों से विकास कर रही है। योजनाओं के नाम बदलकर केंद्र स्वयं श्रेय लेना चाहती है: तेजस्वी उन्होने कहा कि अगर केंद्र से विशेष दर्जा और विशेष पैकेज मिल जाता तो बिहार देश के पांच समृद्ध राज्यों में शामिल हो जाता। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार योजनाओं का नाम बदल कर स्वयं श्रेय लेना चाहती है। लेकिन, इस मद में मिलने वाली राशि में लगातार कटौती कर रही है। साफ-सफाई में पटना का रैंक तेजस्वी ने दावा किया कि राजधानी के पंप-संप हाउस ठीक से काम कर रहे हैं। अभी अधिक बारिश नहीं हुई है। हालांकि, जितनी बारिश हुई है, उसमें राजधानी में कहीं अधिक देर तक जल जमाव नहीं रहा है। साफ-सफाई में पटना का रैंक सुधर रहा है। ठोस अवशिष्ट प्रबंधन पर भी तेजी से काम हो रहा है।

