Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar D.el.ed: डीएलएड में 30,800 सीटों के लिए आवेदन शुरू; सीट, लास्‍ट डेट से नामांकन तक की प्रक्रिया यहां जानें

    By Ravi Kumar(patna) Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 06:53 PM (IST)

    बिहार में डीएलएड के लिए 30,800 सीटों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार सीट, अंतिम तिथि और नामांकन की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी प ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    डीएलएड परीक्षा का आवेदन शुरू। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, पटना। Bihar D.El.Ed Exam: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (Bihar Board) द्वारा डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया गुरुवार से शुरू कर दी गई है।

    राज्य भर के 306 डीएलएड कालेजों के 30,800 सीटों पर नामांकन के लिए विद्यार्थी 24 दिसंबर तक BSEB की वेबसाइट  https://www.bsebdeled.com पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

    परीक्षा समिति द्वारा जारी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 19 जनवरी से 18 फरवरी तक ऑनलाइन आयोजित किए जाने की संभावना है। रिजल्ट मार्च में जारी कर दिया जाएगा।

    डीएलएड कालेजों में नामांकन के लिए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय मेधा सूची व नामांकन, विकल्प लाॅक करने, सीट आवंटन, स्लाइडअप आदि की प्रक्रिया मार्च अंतिम सप्ताह से शुरू होगी।

    जून 2026 के अंत तक नामांकन प्रक्रिया समाप्त कर ली जाएगी। नया सत्र जुलाई में शुरू कर दिया जाएगा। परीक्षा समिति ने कहा है कि सभी संस्थानों में कुल सीट का 50 प्रतिशत विज्ञान तथा 50 प्रतिशत कला, वाणिज्य अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उर्दू विषय के अभ्यर्थियों के लिए 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित होगा। क्षैतिज आरक्षण के रूप यह आरक्षण लागू होगा, लेकिन यह आरक्षण लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिन्होंने प्लस टू स्तर की परीक्षा में उत्तीर्णता उर्दू विषय के साथ हासिल की है।

    सरकारी नियम के अनुसार कुल स्वीकृत सीटों में से दिव्यांग के लिए पांच प्रतिशत, बिहार राज्य के निवासी सेवारत, सेवानिवृत, दिवंगत, भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी के आश्रित पुत्र व अविवाहित पुत्री को पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

    960 रुपये देना होगा आवेदन पत्र, 120 प्रश्न पूछे जाएंगे

    परीक्षा में शामिल होने के लिए सामान्य कोटि, आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य कोटि के अभ्यर्थी, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को आवेदन शुल्क 960 रुपये देने होंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 760 रुपये देने होंगे।

    परीक्षा की अवधि ढाई घंटे की होगी। परीक्षा में 120 वस्तुनिष्ठ एवं बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में सामान्य हिंदी, उर्दू के 25, गणित के 25, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, सामान्य अंग्रेजी के 20-20 प्रश्न व तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। 120 प्रश्नों के 120 अंक निर्धारित है। परीक्षा की विशेष जानकारी के लिए बिहार बोर्ड ने हेल्पलाइन नंबर 7903859788 पर काल कर सकते हैं।

    पाॅलिटेक्निक, आइटीआइ वाले नामांकन के पात्र नहीं


    वैसे अभ्यर्थी जो शास्त्री, पालिटेक्निक, आइटीआइ या अन्य प्रकार की योग्यता रखते हैं, वे डीएलएड कोर्स में नामांकन के पात्र नहीं होंगे, लेकिन यदि किसी अभ्यर्थी ने इंटर में वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत योग्यता हासिल की है अथवा जिन्होंने मध्यमा के बाद इंटर अथवा फौकानिया के बाद इंटर की योग्यता हासिल की है वे डीएलएड कोर्स में नामांकन के पात्र होंगे।

    अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र सीमा पहली जनवरी 2026 को 17 वर्ष (सभी कोटी के लिए) होगी।