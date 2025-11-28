D.El.Ed Admission: डीएलएड में अब मनमानी शुल्क पर रोक, नामांकन की पहली सूची 11 दिसंबर को होगी जारी

जागरण संवाददाता, पटना। राज्य के गैर सरकारी स्व-वित्तपोषित (निजी) प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित दो वर्षीय डीएलएड (डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन) कोर्स के लिए अधिकतम शुल्क तय कर दिया गया है। शिक्षा विभाग, पटना के संयुक्त सचिव, राज्य शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2023-25 से प्रति छात्र अधिकतम 60 हजार रुपये प्रतिवर्ष तथा पूरे दो वर्ष के कोर्स के लिए कुल एक लाख 20 हजार रुपये से अधिक शुल्क नहीं लिया जा सकेगा।

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह शुल्क अधिकतम सीमा है। डीएलएड कोर्स के संचालन के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों की संख्या के आधार पर ही फीस संरचना तय की गई है। यदि किसी संस्थान का व्यय निर्धारित मानक से कम होता है, तो उसी अनुपात में नामांकन शुल्क में भी कमी की जाएगी।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्ध सभी निजी प्रशिक्षण संस्थानों के लिए इस शुल्क संरचना का पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही संस्थानों को इसके अक्षरशः अनुपालन का निर्देश दिया गया है। डीएलएड में नामांकन के लिए आज से पंजीयन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 में सफल विद्यार्थियों के लिए पंजीयन तिथि जारी कर दिया है। नामांकन के लिए पंजीयन 29 नवंबर से पांच दिसंबर तक वेबसाइट bsebdeled.com पर कर सकते हैं। परीक्षा समिति के अनुसार इस वर्ष 3,23,313 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। प्रवेश परीक्षा में 2,55,468 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। 306 संस्थाएं, 30,800 सीटों पर होगा नामांकन राज्य में डीएलएड की कुल 306 शिक्षण संस्थाएं हैं, जिनमें 60 सरकारी और 246 गैर-सरकारी संस्थान शामिल हैं। सरकारी संस्थानों में कुल 9,100 सीटें तथा गैर-सरकारी संस्थानों में 21,700 सीटें उपलब्ध हैं। इस प्रकार कुल 30,800 सीटों पर नामांकन होगा।

निर्देशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी), महेंद्रू, पटना के पत्र के आलोक में प्राप्त निर्देशानुसार मेधा अंक के आधार पर पहले सरकारी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण नियमों के अनुरूप चयन होगा। इसके बाद ही गैर-सरकारी संस्थानों में शत-प्रतिशत नामांकन कराया जाएगा।

मेधा सूची के क्रम में अभ्यर्थियों को उनकी पसंद (च्वाइस) के अनुसार संस्थान आवंटित किए जाएंगे। परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने सफल सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे समय-सीमा के भीतर आवेदन करें और वेबसाइट पर जारी दिशा-निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करें।

नामांकन की पहली सूची 11 दिसंबर को डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के आधार पर राज्य के सरकारी एवं निजी डीएलएड संस्थानों में नामांकन के लिए प्रथम चयन सूची 11 दिसंबर को जारी की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों का नामांकन 11 से 16 दिसंबर तक संबंधित संस्थानों में होगा।

नामांकन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए सभी संस्थानों में पर्याप्त काउंटर बनाए जाएंगे। इस अवधि में प्राचार्य व विभागाध्यक्ष सहित सभी शिक्षकेत्तर कर्मियों की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। नामांकन कार्य रविवार को भी किया जाएगा। चयन का आधार डीएलएड संस्थानों में नामांकन पूरी तरह मेरिट व आरक्षण प्रावधानों के आधार पर होगा। चयन के लिए अभ्यर्थियों का प्रवेश परीक्षा स्कोर (रैंक), संस्थानों में स्वीकृत सीटों की संख्या, ऑनलाइन आवेदन में भरे गए संस्थान विकल्प तथा राज्य सरकार के आरक्षण नियमों को आधार बनाया जाएगा। डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों का किसी भी संस्थान में नामांकन नहीं होगा।