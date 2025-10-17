शाकिब के 10 विकेट से रणजी में बिहार ने अरुणाचल प्रदेश को एक पारी और 165 रनों से हराया
रणजी ट्रॉफी में बिहार ने शाकिब के 10 विकेट की बदौलत अरुणाचल प्रदेश को एक पारी और 165 रनों से हराया। शाकिब ने गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन किया, जबकि बिहार की बल्लेबाजी भी मजबूत रही। अरुणाचल प्रदेश की टीम बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में ही कमजोर साबित हुई और उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा।
जागरण संवाददाता, पटना। रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप के पहले मुकाबले में शुक्रवार को बिहार ने अरुणाचल प्रदेश को एक पारी और 165 रनों से पराजित कर दिया। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में मेहमान टीम दोनों पारियों में आलआउट हुई। मैच में गोपालगंज के तेज गेंदबाज शाकिब हुसैन के 10 विकटों के कारण अरुणाचल की पारी 105 और 272 रन पर सिमट गई।
दूसरी इनिंग में अरुणाचल के तेची नेरी ने 128 रनों की पारी खेली, पर वे अपनी टीम को हार से नहीं बचा सके।
दरभंगा के आयुष लोहरुका के दोहरे शतक और कप्तान शकीबुल गनी, अर्णव किशोर, बिपिन सौरभ और सचिन कुमार सिंह के अर्धशतकों की बदौलत बिहार ने 116.3 ओवर में 542 पर नौ विकेट के नुकसान पर पारी घोषित कर दी थी।
