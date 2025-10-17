शाकिब के 10 विकेट से रणजी में बिहार ने अरुणाचल प्रदेश को एक पारी और 165 रनों से हराया

जागरण संवाददाता, पटना। रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप के पहले मुकाबले में शुक्रवार को बिहार ने अरुणाचल प्रदेश को एक पारी और 165 रनों से पराजित कर दिया। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में मेहमान टीम दोनों पारियों में आलआउट हुई। मैच में गोपालगंज के तेज गेंदबाज शाकिब हुसैन के 10 विकटों के कारण अरुणाचल की पारी 105 और 272 रन पर सिमट गई।