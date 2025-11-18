Bihar: एक सप्ताह में अंचल कार्यालयों में सीएससी के लिए दें जगह, आमजन की सहायता करेंगे VLE

राज्य ब्यूरो, पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (Revenue and Land Reforms Department) के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी अंचलों में कामन सर्विस सेंटर (CSC) द्वारा चयनित VLE (विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर) के अंचल में बैठने के लिए जगह उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

मंगलवार को सभी जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में अपर मुख्य सचिव ने इसके लिए एक सप्ताह का समय दिया है। विभाग द्वारा सभी राजस्व सेवाएं आनलाइन कर दी गई हैं, परंतु कई लोग जमीन संबंधी जानकारियों तथा डिजिटल साक्षरता के आभाव में आज भी बड़ी संख्या में आनलाइन प्रक्रिया अपनाने में असमर्थ हैं।

ऐसे लोग सीधे अंचल कार्यालय में पहुंच जाते हैं। ऐसे नागरिकों की सुविधा के लिए यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक अंचल कार्यालय में सीएससी का एक चयनित वीएलई बैठकर आनलाइन से संबंधित कार्यों में सहायता करेगा। वीएलई को द‍िया जा रहा प्रश‍िक्षण अपर मुख्य सचिव बताया कि चयनित वीएलई को राजस्व सेवाओं एवं विभागीय प्रक्रियाओं की समझ विकसित कराने के लिए दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तीन नवंबर 2025 से शुरू किया गया है। दिसंबर के अंत तक राज्य के सभी 537 अंचलों के वीएलई को प्रशिक्षित कर दिया जाएगा। पूर्व में पत्र निर्गत किए जाने के बावजूद अधिकांश अंचलों में अब तक वीएलई के बैठने के लिए जगह निर्धारित नहीं किया गया है।