सीके नायडू में बिहार ने मणिपुर को एक पारी और 288 रनों से हराया, घर में मिली बड़ी जीत

जागरण संवाददाता, पटना। बीसीसीआइ द्वारा आयोजित कर्नल सीके नायडू ट्राफी (अंडर-23) प्लेट ग्रुप मुकाबले में बिहार ने मणिपुर को एक पारी और 288 रनों से पराजित कर दिया। बिहार की तरफ से वासुदेव प्रसाद सिंह ने पांच विकेट और पृथ्वी राज (162), कप्तान आकाश राज (116), आर्यन राज (96) और विकेट कीपर बल्लेबाज हर्षित ने (50) शानदार पारियां खेलीं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस तरह से प्रतियोगिता में बिहार की यह दूसरी जीत रही। इसके पहले 17 अक्टूबर को हैदराबाद के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में बिहार ने अरुणाचल प्रदेश को एक पारी और 161 रनों से हराया था। राजधानी के मोइनुल हक स्टेडियम में मणिपुर टास जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 102 रनों पर सिमट गई। बिहार की ओर से वासुदेव प्रसाद सिंह ने 11.1 ओवर में 5 मेडन और 26 रन देकर 5 विकेट झटके। बादल कनौजिया ने 2, जबकि सुमन कुमार और सूरज कश्यप ने 1-1 विकेट लिया।

जवाब में बिहार ने मजबूत बल्लेबाजी करते हुए 104 ओवर में 4 विकेट पर 472 रन बनाकर अपनी पारी घोषित की। टीम के लिए पृथ्वी राज ने 148 गेंदों पर 16 चौके और 6 छक्कों की मदद से नाबाद 162 रन की प्रभावी पारी खेली।

कप्तान आकाश राज ने 175 गेंदों पर 14 चौकों के साथ 116 रन बनाए। आर्यन राज ने 96 रन और विकेटकीपर हर्षित ने 50 रन की अविजित पारी खेली। बिहार की बल्लेबाजी में लगातार साझेदारियां देखने को मिलीं, जिसने टीम को विशाल बढ़त दिलाई।