सीके नायडू में बिहार ने मणिपुर को एक पारी और 288 रनों से हराया, घर में मिली बड़ी जीत
बीसीसीआई द्वारा आयोजित कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी में बिहार ने मणिपुर को एक पारी और 288 रनों से हराया। वासुदेव प्रसाद सिंह ने पहली पारी में 5 विकेट लिए, जबकि पृथ्वी राज ने 162 रनों की शानदार पारी खेली। कप्तान आकाश राज ने भी 116 रन बनाए। दूसरी पारी में सूरज कश्यप ने 5 विकेट लेकर मणिपुर को 82 रनों पर समेट दिया।
जागरण संवाददाता, पटना। बीसीसीआइ द्वारा आयोजित कर्नल सीके नायडू ट्राफी (अंडर-23) प्लेट ग्रुप मुकाबले में बिहार ने मणिपुर को एक पारी और 288 रनों से पराजित कर दिया। बिहार की तरफ से वासुदेव प्रसाद सिंह ने पांच विकेट और पृथ्वी राज (162), कप्तान आकाश राज (116), आर्यन राज (96) और विकेट कीपर बल्लेबाज हर्षित ने (50) शानदार पारियां खेलीं।
इस तरह से प्रतियोगिता में बिहार की यह दूसरी जीत रही। इसके पहले 17 अक्टूबर को हैदराबाद के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में बिहार ने अरुणाचल प्रदेश को एक पारी और 161 रनों से हराया था।
राजधानी के मोइनुल हक स्टेडियम में मणिपुर टास जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 102 रनों पर सिमट गई। बिहार की ओर से वासुदेव प्रसाद सिंह ने 11.1 ओवर में 5 मेडन और 26 रन देकर 5 विकेट झटके। बादल कनौजिया ने 2, जबकि सुमन कुमार और सूरज कश्यप ने 1-1 विकेट लिया।
जवाब में बिहार ने मजबूत बल्लेबाजी करते हुए 104 ओवर में 4 विकेट पर 472 रन बनाकर अपनी पारी घोषित की। टीम के लिए पृथ्वी राज ने 148 गेंदों पर 16 चौके और 6 छक्कों की मदद से नाबाद 162 रन की प्रभावी पारी खेली।
कप्तान आकाश राज ने 175 गेंदों पर 14 चौकों के साथ 116 रन बनाए। आर्यन राज ने 96 रन और विकेटकीपर हर्षित ने 50 रन की अविजित पारी खेली। बिहार की बल्लेबाजी में लगातार साझेदारियां देखने को मिलीं, जिसने टीम को विशाल बढ़त दिलाई।
जवाब में मणिपुर की दूसरी पारी भी बिहार के गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सकी और मात्र 27.4 ओवर में 82 रन पर सिमट गई। बिहार की ओर से गेंदबाजी में सूरज कश्यप ने 7 ओवर में 12 रन देकर 5 विकेट लिए, जबकि सुमन कुमार ने 3 विकेट और आदित्य राज तथा बादल कनौजिया ने 1-1 विकेट हासिल किया। मुख्य कोच पवन कुमार से प्रशिक्षण प्राप्त कर रही टीम ने लगातार दो मुकाबले जीत प्रतियोगिता में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है।
