Bihar Crime: मोकामा में अपराध की साजिश रच रहे दो बदमाश गिरफ्तार, छेड़खानी कर रहे युवक की पिटाई 

संवाद सूत्र, मोकामा। आपराधिक घटना को अंजाम देने के फिराक में इकट्ठा हुए दो बदमाशों को मोकामा पुलिस ने दबोच लिया। बाढ़ एसडीपीओ ने इस मामले में सनसनीखेज पर्दाफाश किया है। शनिवार को मोकामा पुलिस ने थाना क्षेत्र के मोर पूर्वी गांव से हथियार के साथ दो बदमाशों को दबोच लिया था।

इस संबंध में बाढ़ एसडीपीओ आनंद कुमार ने रविवार को मोकामा थाना में बताया कि एक कट्टा, चार कारतूस और एक बाइक के साथ गिरफ्तार बदमाशों अनिल महतो और रोहित कुमार के इरादे काफी खतरनाक थे। अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि दोनों किसी व्यक्ति की हत्या के उद्देश्य से जमा हुए थे अथवा लूटपाट के इरादे से।

दोनों बदमाश हथियार लेकर पहुंचे थे। एसडीपीओ ने बताया कि जांच से स्पष्ट हुआ है कि दोनों की किसी संगीन वारदात को अंजाम देने साजिश रच रहे थे। गिरफ्तार एक बदमाश शराब सेवन के आरोप में जेल भी जा चुका है।

उन्होंने बताया कि मोकामा पुलिस ने काफी तत्परता दिखाते हुए दोनों बदमाशों को समय रहते दबोच लिया और एक बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले विफल भी कर दिया। एक सवाल के जवाब में आनंद कुमार ने दोनों की गिरफ्तारी में किसी साजिश से साफ इन्कार किया। एसडीपीओ आनंद कुमार ने हथियार और कारतूस की आपूर्ति करने वाले की पहचान कर गिरफ्तारी का निर्देश दिया है। मोकामा में छेड़खानी कर रहे युवक की धुनाई मोकामा में एक और घटना हई, जिसमें घर में घुसकर महिला से छेड़खानी कर रहे एक युवक पर स्वजन ने जानलेवा हमला कर दिया और हाथ-पांव बांधकर बंधक भी बना लिया। सूचना पाकर पहुंची घोसवरी पुलिस ने पीड़ित युवक को मुक्त कराकर उसकी जान बचाई। मामला घोसवरी थाना का है। घटना शनिवार की रात्रि की है।

थाना क्षेत्र के एक गांव का युवक अधिक यादव पास के ही एक घर में घुस गया और विवाहिता महिला से छेड़छाड़ करने लगा। अधिक यादव की इस हरकत पर महिला जोर-जोर से चिल्लाने लगी। महिला की चीख सुनकर घर के सभी सदस्यों ने युवक को दबोच लिया और राड-डंडे से जानलेवा हमला कर दिया।

हाथ-पैर बांधकर बेरहमी से पिटाई महिला के स्वजनों ने युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। गंभीर रुप से जख्मी युवक जब बेहोश हो गया। तब पीड़िता के स्वजन ने हाथ-पांव बांध एक कमरे में बंधक बना लिया। इधर,जख्मी युवक के स्वजनों ने पुलिस को सूचना दी।