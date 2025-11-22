Language
    बिहार में अपराध‍ियों की जगह नहीं; गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने दी चेतावनी, शाहनवाज हुसैन ने भी कर दिया सावधान

    By Vyas ChandraEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 03:46 PM (IST)

    Bihar Politics: बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने अपराधियों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अब बिहार में अपराधियों की खैर नहीं है, उन्हें राज्य से बाहर जाना होगा। सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने जनता से भी सहयोग करने की अपील की है।

    Hero Image

    उपमुख्‍यमंत्री सह गृह विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी। जागरण आर्काइव

    डिजिटल डेस्‍क, पटना। Crime Control in Bihar: अपराध‍ियों की अब खैर नहीं। बिहार से उन्‍हें बाहर जाना होगा। यह राज्‍य अपराध‍ियों के लिए नहीं है। गृह विभाग के मंत्री सह उपमुख्‍यमंत्री सम्राट चौधरी दो टूक यह बात कही है। 

    सम्राट शनिवार को मीडिया से मुखातिब थे। इस दौरान बिहार में योगी मॉडल लागू करने के सवाल पर उन्‍होंने अपराध‍ियों को स्‍पष्‍ट चेतावनी दे दी। 

    नीतीश ने समाप्‍त किया अराजकता और जंगलराज

    उन्‍होंने कहा कि मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने बिहार में सुशासन स्‍थापित किया। अराजकता और जंगलराज को समाप्‍त किया। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी और सीएम के नेतृत्‍व में हमें सुशासन की चिंता करनी है। 

    सम्राट चौधरी गृह विभाग संभालने से पूर्व ही क्राइम कंट्रोल पर अपनी रणनीति स्‍पष्‍ट कर चुके हैं। वे अक्‍सर कहते रहे हैं कि अपराधी जेल में रहेंगे या कब्र में। 

    योगी मॉडल की तरह पुलिस को मिलेगी छूट! 

    ऐसे में यूपी के सीएम योगी आदित्‍यनाथ की पॉलिसी की चर्चा होती है। योगी मॉडल (Yogi Model) में पुलिस को खुली छूट दी गई है। फास्‍ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कर अपराध‍ियों को सजा दिलाने की व्‍यवस्‍था हे। 

    दंगाइयों की तस्‍वीरें सार्वजनिक करने, उनकी संपत्‍त‍ि को निशाना बनाने, पुलिस को अपराध‍ियों का टारगेट देने समेत कई अन्‍य बातें योगी मॉडल में शामिल हैं। 

    कहा जाता है कि बिहार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी के बयान और उनकी कार्यशैली योगी माॅडल से मिलते-जुलते हैं।

    आ गए हैं सम्राट: शाहनवाज हुसैन  

    इधर पूर्व मंत्री व भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने पर कहा-अपराधि‍यों सावधान, आ गए हैं सम्राट। नीतीश कुमार के नेतृत्‍व में सुशासन है। नीतीश के पथ पर चलकर सम्राट सुशासन स्‍थापित करेंगे।

    नीतीश जी ने जिस तरह गृह मंत्रालय चलाया, उसे आगे बढ़ाने की जिम्‍मेदारी सम्राट चौधरी की है। उनके पास बड़ा अनुभव भी है। 

    योगी मॉडल की बात पर उन्‍होंने कहा कि योगी जी ने यूपी में सुशासन कायम किया है। नीतीश कुमार के नेतृत्‍व में सम्राट चौधरी सुशासन को मजबूत करेंगे। 

     

     