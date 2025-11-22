डिजिटल डेस्‍क, पटना। Crime Control in Bihar: अपराध‍ियों की अब खैर नहीं। बिहार से उन्‍हें बाहर जाना होगा। यह राज्‍य अपराध‍ियों के लिए नहीं है। गृह विभाग के मंत्री सह उपमुख्‍यमंत्री सम्राट चौधरी दो टूक यह बात कही है। सम्राट शनिवार को मीडिया से मुखातिब थे। इस दौरान बिहार में योगी मॉडल लागू करने के सवाल पर उन्‍होंने अपराध‍ियों को स्‍पष्‍ट चेतावनी दे दी। नीतीश ने समाप्‍त किया अराजकता और जंगलराज उन्‍होंने कहा कि मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने बिहार में सुशासन स्‍थापित किया। अराजकता और जंगलराज को समाप्‍त किया। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी और सीएम के नेतृत्‍व में हमें सुशासन की चिंता करनी है।

सम्राट चौधरी गृह विभाग संभालने से पूर्व ही क्राइम कंट्रोल पर अपनी रणनीति स्‍पष्‍ट कर चुके हैं। वे अक्‍सर कहते रहे हैं कि अपराधी जेल में रहेंगे या कब्र में। योगी मॉडल की तरह पुलिस को मिलेगी छूट! ऐसे में यूपी के सीएम योगी आदित्‍यनाथ की पॉलिसी की चर्चा होती है। योगी मॉडल (Yogi Model) में पुलिस को खुली छूट दी गई है। फास्‍ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कर अपराध‍ियों को सजा दिलाने की व्‍यवस्‍था हे।

दंगाइयों की तस्‍वीरें सार्वजनिक करने, उनकी संपत्‍त‍ि को निशाना बनाने, पुलिस को अपराध‍ियों का टारगेट देने समेत कई अन्‍य बातें योगी मॉडल में शामिल हैं। कहा जाता है कि बिहार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी के बयान और उनकी कार्यशैली योगी माॅडल से मिलते-जुलते हैं। आ गए हैं सम्राट: शाहनवाज हुसैन इधर पूर्व मंत्री व भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने पर कहा-अपराधि‍यों सावधान, आ गए हैं सम्राट। नीतीश कुमार के नेतृत्‍व में सुशासन है। नीतीश के पथ पर चलकर सम्राट सुशासन स्‍थापित करेंगे।