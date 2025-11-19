Cricket: बल्लेबाजों ने बिहार को रणजी के फाइनल में पहुंचाया, तीन अर्द्धशतकों से पस्त हुआ मिजोरम
बिहार क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। बल्लेबाजों के उत्कृष्ट प्रदर्शन और तीन अर्धशतकों की बदौलत बिहार ने मिजोरम को पराजित किया। इस जीत के साथ, बिहार रणजी ट्रॉफी जीतने से बस एक कदम दूर है और टीम में उत्साह का माहौल है। अब टीम फाइनल की तैयारी में जुटी है और ट्रॉफी जीतने का सपना देख रही है।
जागरण संवाददाता, पटना। बल्लेबाजों ने बुधवार को बिहार को रणजी ट्राफी (Ranji Trophy) प्लेट ग्रुप के फाइनल का टिकट दिला दिया।
मोइनुल हक स्टेडियम में चौथे व अंतिम दिन बिहार ने मिजोरम को सात विकेट से मात दे दी। मैच ड्रा कराने की उम्मीद से मेहमान टीम ने 57.5 ओवर में छह विकेट पर 260 रन बना अपनी दूसरी पारी घोषित कर दी।
जवाब में बिहार के बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ तीन अर्धशतक लगाकर अपनी टीम को 27.4 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर 251 रन बना सात विकेट से जीत दिला दी।
7 विकेट से मिजोरम को बिहार ने हराया
मंगल महरोर ने 54 गेंद में 67, कप्तान शकीबुल गनी ने 46 गेंद में 66, आयुष लोहारुका ने 33 गेंद में अविजित 54 और विकेट कीपर बल्लेबाज बिपिन सौरभ ने 22 गेंद में 47 रनों की पारी खेली।
पहली पारी में शतक और दूसरी में नाबाद अर्धशतक लगाने वाले आयुष लोहारुका प्लेयर आफ द मैच रहे। 22 से 26 जनवरी तक बिहार को खिताबी मुकाबला मणिपुर के साथ होगा।
चार दिवसीय मैच में बिहार ने टास जीतकर मिजोरम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। अरमान जफर के 193, कप्तान थानखूमा के 101, साहिल रेजा के 70 और जेहू एंडरसन के 62 रनों की बदौलत मिजोरम ने सभी विकेट खोकर 509 रन बनाए।
बिहार की तरफ से मलय राज और खालिद आलम को तीन-तीन और हिमांशु सिंह को दो, एवं सूरज कश्यप और अमोद यादव को एक-एक विकेट मिला।
बिहार ने पहली पारी में बनाए 522
मिजोरम के 509 रनों के जवाब में बिहार ने मंगल महरोर के 102, आयुष लोहारुका के 136, सूरज कश्यप के 73, खालिद आलम के 59 और हिमांशु सिंह के 49 रनों की बदौलत 136.3 ओवर में सभी विकेट खोकर 522 रन बनाए और 13 रनों की बढ़त ले ली।
दो बल्लेबाजों ने दोनों पारियों में जड़ा शतक
मुकाबले के अंतिम दिन बिहार की लचर गेंदबाजी के आगे मेहमान टीम के दो बल्लेबाजों ने शतक जड़ दिए। अरमान जफर और कप्तान थानखूमा ने दोनों पारियों में शतक जड़ा।
अरमान ने अविजित 119 रन बनाए। थानखूमा 101 पर आउट हुए। दोनों की पारियों की बदौलत मिजोरम ने बिहार को 248 रनों का लक्ष्य दिया।
बिहार ने शुरुआत में ही अपनी मंशा साफ करते हुए चौके-छक्के लगाने शुरू किए। पहला विकेट 128 रन पर शकीबुल गनी (66) के रूप में गिरा।
इसके बाद मंगल महरोर पांच चौके और एक छक्के की मदद से 54 गेंद में 67 रन बनाकर पवेलियन लौटे। आयुष लोहारुका ने 33 गेंद में चार चौके, दो छक्के से 54 अविजित और बिपिन सौरभ ने 22 गेंद में पांच छक्के और एक चौके की मदद से 47 रनों की पारी खेली।
