जागरण संवाददाता, पटना। बल्लेबाजों ने बुधवार को बिहार को रणजी ट्राफी (Ranji Trophy) प्लेट ग्रुप के फाइनल का टिकट दिला दिया। मोइनुल हक स्टेडियम में चौथे व अंतिम दिन बिहार ने मिजोरम को सात विकेट से मात दे दी। मैच ड्रा कराने की उम्मीद से मेहमान टीम ने 57.5 ओवर में छह विकेट पर 260 रन बना अपनी दूसरी पारी घोषित कर दी।

जवाब में बिहार के बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ तीन अर्धशतक लगाकर अपनी टीम को 27.4 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर 251 रन बना सात विकेट से जीत दिला दी। 7 विकेट से मिजोरम को बिहार ने हराया मंगल महरोर ने 54 गेंद में 67, कप्तान शकीबुल गनी ने 46 गेंद में 66, आयुष लोहारुका ने 33 गेंद में अविजित 54 और विकेट कीपर बल्लेबाज बिपिन सौरभ ने 22 गेंद में 47 रनों की पारी खेली।

पहली पारी में शतक और दूसरी में नाबाद अर्धशतक लगाने वाले आयुष लोहारुका प्लेयर आफ द मैच रहे। 22 से 26 जनवरी तक बिहार को खिताबी मुकाबला मणिपुर के साथ होगा। चार दिवसीय मैच में बिहार ने टास जीतकर मिजोरम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। अरमान जफर के 193, कप्तान थानखूमा के 101, साहिल रेजा के 70 और जेहू एंडरसन के 62 रनों की बदौलत मिजोरम ने सभी विकेट खोकर 509 रन बनाए।

बिहार की तरफ से मलय राज और खालिद आलम को तीन-तीन और हिमांशु सिंह को दो, एवं सूरज कश्यप और अमोद यादव को एक-एक विकेट मिला।

बिहार ने पहली पारी में बनाए 522 मिजोरम के 509 रनों के जवाब में बिहार ने मंगल महरोर के 102, आयुष लोहारुका के 136, सूरज कश्यप के 73, खालिद आलम के 59 और हिमांशु सिंह के 49 रनों की बदौलत 136.3 ओवर में सभी विकेट खोकर 522 रन बनाए और 13 रनों की बढ़त ले ली।