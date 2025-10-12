सीट बंटवारे से पहले कांग्रेस में शुरू हुआ ‘टिकट पर संग्राम’, 'पैराशूट' उम्मीदवारों पर कार्यकर्ताओं ने उठाए सवाल

सुनील राज, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद एक ओर कांग्रेस महागठबंधन में सीटों के तालमेल को लेकर अपनी साख बचाने में जुटी है। वहीं दूसरी ओर पार्टी के अंदर टिकटों को लेकर असंतोष सामने आना शुरू हो गया है।

कई विधानसभा क्षेत्रों में टिकट के दावेदार पार्टी पर मेहनत करने वाले कार्यकर्ता और पुराने दिग्गज नेताओं को दरकिनार कर नए चेहरों और बाहरी उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने की आवाज उठाने लगे हैं। बड़े नेताओं इस बर्ताव को लेकर जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं में नाराजगी और आक्रोश गहरा रहा है।

पैराशूट उम्मीदवारों को बढ़ावा देने का आरोप प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम तक ऐसे नेता अपनी आवाज पहुंचाने के लिए पहुंच रहे हैं। टिकट के दावेदार और उनके समर्थक आरोप लगा रहे हैं कि बड़े नेता स्थानीय समीकरणों और कार्यकर्ताओं की मेहनत को दरकिनार कर पैराशूट उम्मीदवारों को बढ़ावा दे रहे हैं।

जिन लोगों ने पिछले 10-15 सालों में पार्टी का झंडा तक नहीं उठाया, उन्हें टिकट का वादा कर दिया गया है, जबकि संगठन को मजबूत करने वाले सिपाहियों को किनारे किया जा रहा है। टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी पार्टी के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि कुछ जिलों में प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व पर मनमानी के आरोप लग रहे हैं। रीगा, सिकंदरा, बाढ़ के अलावा कई और विधानसभा क्षेत्र हैं जहां स्थानीय स्तर पर टिकट बंटवारे को लेकर काफी नाराजगी है। यहां के पार्टी के कार्यकर्ता भी पार्टी विरोध का नारा बुलंद कर रहे हैं।

कुछ नेता कहते हैं दिल्ली से बिहार आकर यहां की नीति नियंता तो जरूर बन गए परंतु ऐसे नेता स्थानीय हालात और राजनीति के साथ जातीय समीकरणों से पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। वे केवल कुछ सिफारिशों के आधार पर उम्मीदवारों के नाम सूची में शामिल रहे हैं।

दरअसल, महागठबंधन में कांग्रेस को मिलने वाली सीटों की संख्या इस बार सीमित मानी जा रही है। 2020 के चुनाव की अपेक्षा कांग्रेस को 15-20 कम सीटें मिलने की चर्चा है। ऐसे में टिकट की दौड़ में आंतरिक टकराव बढ़ना स्वाभाविक है।

कई पुराने उम्मीदवारों को इस बार टिकट से वंचित किए जाने की आशंका ने भी असंतोष को और हवा दे दी है। कुछ विधानसभा क्षेत्रों में तो स्थिति यह हो गई है कि आक्रोशित कार्यकर्ता सीधे हाईकमान तक अपनी बात पहुंचाने लगे हैं।